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Новый посол Монако во Франции вручила верительные грамоты президенту республики

Автор: Paul Brault
Опубликовано 6 марта 2024
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В Елисейском дворце прошла аккредитация нового посла Княжества Монако во Франции ©palaiselysee
Автор: Paul Brault
- 6 марта 2024

Валери Брюэль-Мельхиор (Valérie Bruell-Melchior) вручила верительные грамоты Эмманюэлю Макрону.

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Валери Брюэль-Мельхиор сменила на этом посту Кристофа Стейнера, который теперь руководит кабинетом Князя Альбера II. О её назначении было официально объявлено в октябре прошлого года. Новая хозяйка посольской резиденции на бульваре Суше в 14-м округе Парижа представила верительные грамоты президенту Франции в четверг, 29 февраля.

Торжественная церемония в Елисейском дворце послужила прекрасным поводом для укрепления франко-монегасского диалога. Президент Франции и новый посол Монако обменялись мнениями о дружбе и сотрудничестве между странами, подчеркнув важность взаимодействия в областях безопасности, климата и защиты окружающей среды.