Coup d’envoi des vacances de printemps : les stages et activités à faire à Monaco

Stage de voile, atelier poterie, stage d’exploration des océans… Les vacances représentent l’occasion idéale pour éveiller la curiosité de vos enfants, renforcer leur soif de découverte et, pourquoi pas, faire naître de futures passions et vocations !

Le Musée d’Anthropologie Préhistorique

Offrez à vos enfants un bond dans le passé avec les quatre animations spéciales proposées par le Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco :

> Atelier 1 : « L’histoire des animaux préhistoriques » : guidés par un conteur, les petits découvriront les animaux, du plus petit au plus fort, stimulant ainsi leur imagination et leur curiosité pour notre passé.

> Atelier 2 : « Poterie préhistorique » : les enfants pourront explorer les techniques ancestrales de la poterie. Cet atelier stimulera la créativité des jeunes artistes tout en les connectant avec l’histoire de nos ancêtres.

Date : mardi 26 avril 2024

Heure : de 14h00 à 15h30

Âge : de 5 à 6 ans

Prix : 15 euros

Infos et réservation : map@gouv.mc ou au 00377 98 98 80 06 (places limitées)

> Atelier 3 : « Jeu de rôle » : les enfants découvriront un monde ancien et mystérieux où des aventures palpitantes les attendent à chaque coin de grotte !

> Atelier 4 : « Allumage du feu » : la domestication du feu a joué un rôle capital dans le processus évolutif de l’Homme : s’éclairer, cuire les aliments, se chauffer… Il existe de nombreuses techniques d’allumage du feu que les petits curieux découvriront.

Date : mardi 30 avril 2024

Heure : de 14 h00 à 15h30

Âge : à partir de 7 ans

Prix : 15 euros

Infos et réservation : map@gouv.mc ou au 00377 98 98 80 06 (places limitées)

Le Musée océanographique

Pendant les vacances scolaires, le Musée océanographique de Monaco a de son côté des expositions, des animations et un stages à proposer :

> L’établissement vous embarque la grande exposition « Mission Polaire » qu’on ne présente plus. Les visiteurs, petits et grands, sont invités à se mettre dans la peau d’un reporter et à découvrir les pôles Nord et Sud à travers cinq espaces thématiques, dont l’incontournable salle « Immersion » et ses projections interactives.

> Le voyage continue avec la nouvelle exposition « Les Géants des Glaces » de Michel Bassompierre. Sept œuvres monumentales investissent le Musée océanographique et son toit terrasse. Émerveillement garanti !

> À découvrir également, l’exposition « Le Prince et la Méditerranée » mettant à l’honneur le lien indéfectible qui unissait le Prince Rainier III à l’Océan, et tout particulièrement à la Méditerranée.

> En famille ou entre amis, prolongez l’expérience grâce aux nombreuses animations : l’atelier de rencontre avec les animaux du bord de mer, l’escape game, et l’activité de réalité virtuelle « immerSEAve »

> Club Oceano : les inscriptions sont ouvertes pour le stage de découverte pendant les vacances scolaires. De nombreux jeux et activités centrés sur les océans et les animaux qui les peuplent attendent les 6 – 12 ans.

Infos et billetterie via ce lien

Le Yacht Club de Monaco

Le club haut de gamme de la Principauté pense aux plus jeunes en proposant aux 6-15 ans des stages d’une semaine afin qu’ils découvrent les sports nautiques tels que la voile, le snorkeling, le standup paddleboarding, le kayaking, des sorties Raid en semi-rigides.

« Sur, dans et sous l’eau », tel est le slogan des stages sportifs, proposés par la Section Sportive du Yacht Club de Monaco, pendant les vacances scolaires. Ils permettent également de sensibiliser les jeunes générations au milieu marin et à l’environnement avec la visite du Musée Océanographique, des promenades sur les sentiers du littoral et des cours de transmission de valeurs et de respect des règles en collaboration avec la Police Maritime.

Les enfants, membres du Club ou scolarisés en principauté sont répartis en trois groupes : les moussaillons (6-7 ans), les matelots (8 -11 ans) et les marins ( plus de 12 ans). Bon à savoir : le déjeuner est pris en compte par le Club durant l’intégralité des stages. Pensez également à prévoir une tenue spécifique.