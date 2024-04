L’association Chiens de Cœur captive le Centre Rainier III

Sabine et Patrick Thienpont, deux résidents monégasques, ont fondé l’association Chiens de Cœur il y a maintenant 11 ans et c’est une belle réussite.

Depuis 2013, les bénévoles de l’association, accompagnés de chiens, rendent visite chaque semaine à des EHPAD ou des établissement médicaux de la Principauté. Le but de l’association étant de donner du baume au cœur grâce à la compagnie de ces boules de poils que l’on apprécie tant.

Ici, au Centre Rainier III du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), l’association s’y rend toutes les deux semaines avec un réel impact positif. Au micro de Monaco Info, Guillaume Socci, attaché de direction du Centre Rainier III, est fier de ce partenariat qui perdure : « Je souhaite vraiment mettre à l’honneur le partenariat avec l’association Chiens de Cœur qui mène ses actions bénévoles, comme leur nom l’indique, avec beaucoup de cœur et beaucoup de dynamisme parce qu’elles sont extrêmement précieuses pour nos patients. »

L’association Chien de coeur veut « apporter un peu de bonheur aux gens »

On constate aussi que la venue des chiens permet aux patients d’améliorer leur santé mentale. En effet, il y aurait des améliorations après des séances et au fil des années selon Céline Baert, neuropsychologue : « Hormis le bien-être effectivement, on a vu que d’un point de vue neuropsychologique, les patients avaient moins de troubles du comportement après la séance. Ce sont des choses que nous avons pu objectiver avec des échelles et effectivement on a eu des résultats. »

Aujourd’hui, l’association se déplace dans 5 établissements monégasques et se félicite de cette réussite qui ne cesse d’accroître et de durer dans le temps. Si vous souhaitez plus d’informations sur cette association, n’hésitez pas à visiter leur site internet.