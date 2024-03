Le Centre Hospitalier Princesse Grace honore ses partenaires associatifs

À l’occasion de la première journée de printemps, le CHPG a rassemblé tous ses partenaires.

La Croix-Rouge monégasque, Jatalv ou encore Pink Ribbon Monaco… Les 13 organismes partenaires du Centre Hospitalier Princesse Grace ont répondu présent au « Printemps des associations », ce 20 mars. Ces associations contribuent quotidiennement au bon fonctionnement du CHPG que ce soit à l’hôpital ou dans les maisons de retraite.

« C’est tout à fait complémentaire aux soins. La présence des associations et des bénévoles en nos locaux permet d’apporter de l’écoute, du réconfort et de l’aide », résumait Laure Santori Bini, directrice adjointe chargée de la qualité au CHPG, à Monaco Info.

Toujours face à la chaîne d’État, Marie-Hélène Gamba, présidente de Jatalv décrit la philosophie de leurs actions. « On part du principe que la dernière partie de la vie, c’est peut-être la plus importante. Ça nous donne l’occasion donc d’accompagner des personnes en fin de vie et de leur apporter ce confort humain, leur faire passer un moment intéressant et important pour eux », soutient-elle.

« On rend visite quotidiennement aux résidents et aux patients. On, anime également des activités certains après-midis, avec par exemple des lotos ou on passe tout simplement du temps avec les résidents » ajoute Rindra Rakotomalala, Responsable des partenariats de la Croix-Rouge monégasque.

Cette journée a permis de mettre en avant les associations monégasques, leurs bénévoles et leurs engagements auprès des résidents et patients du CHPG. Le soutien, le maintien d’un lien social et l’écoute de ces acteurs sont des éléments essentiels du système de santé monégasque.