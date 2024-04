Le tunnel Louis II désormais doté de 9 caméras de surveillance

Il y a plus d’un an, un accident mortel était survenu dans la zone.

Comme le rappellent nos confrères de Monaco-Matin, il y a plus d’un an, dans la nuit du 1er avril 2023, trois trentenaires avaient perdu la vie lors d’un accident survenu dans le tunnel Louis-II. Le conducteur du véhicule était sous l’emprise de l’alcool et des stupéfiants le soir des faits et circulait à la vitesse excessive de 156 km/h avant le choc ayant provoqué l’embrasement du véhicule.

Sans caméras publiques, les policiers chargés de l’enquête ont exploité des images enregistrées par une caméra privée. Pour que cela ne soit plus nécessaire, le Gouvernement Princier a fait le nécessaire il y a quelques mois pour positionner une dizaine de caméras dans l’infrastructure.