Mgr Martin Krebs, nouveau nonce apostolique à Monaco

Il est depuis 2021 représentant du Pape en Suisse et au Liechtenstein, et auparavant, il a occupé cette fonction en Nouvelle-Zélande, dans les îles du Pacifique, et Uruguay

Le Pape l’a nommé nonce apostolique auprès de la Principauté de Monaco, vendredi 19 avril dernier.

À 67 ans, l’archevêque allemand devient nonce auprès du second État le plus petit du monde après le Vatican. En septembre 2008, Benoît XVI l’avait nommé nonce apostolique en Guinée et au Mali, puis en mai 2013, le Pape François l’a nommé en Nouvelle-Zélande, basé à Wellington et délégué apostolique pour l’Océan Pacifique, représentant le Saint-Siège auprès des petits États d’Océanie : les îles Cook, les Kiribati, Palau, la Micronésie, les Fidji, Samoa, Vanuatu, Tonga, les îles Marshall et Nauru. En juin 2018, il est devenu nonce apostolique en Uruguay, avant de rejoindre Berne en 2021.

Il remplacera, à Monaco, Mgr Antonio Arcari, ancien nonce apostolique ayant demandé à partir en retraite en mai 2023.

Un micro-État catholique

Pour rappel, les deux micro-États souverains, d’une superficie de 0,44 km2 pour le Vatican et de 2 km2 pour Monaco, ont pour religion d’État le catholicisme, inscrite dans l’article 9 de la Constitution de Monaco. La République de Malte, également micro-État, est le seul autre territoire à partager cette particularité.

En Principauté, bien que toute personne a droit à la liberté de conscience, 80% de la population se dit catholique, tout comme le Souverain qui est Prince « par la grâce de Dieu », et qui a d’ailleurs été accueilli par le Pape François aux côtés de la Princesse Charlène le 20 juillet dernier, à l’occasion de la quatrième venue au Vatican du Couple Princier.