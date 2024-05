Abracada’bricks : le nouvel évènement magique pour les enfants de la Principauté

Organisé par la Mairie, il promet 2 heures d’amusement aux enfants grâce aux Lego.

Préparez vos baguettes et vos chapeaux pointus. Vendredi 7 juin, un événement extraordinaire attend les jeunes à l’Espace Léo Ferré : « Abracada’bricks ».

Proposée par les collégiens du Projet Communal Junior et organisée par la Mairie de Monaco, la soirée promet deux heures de défis et d’aventures magiques pour les enfants de 8 à 12 ans. Transformés en apprentis sorciers, les jeunes devront relever défis et challenges à l’aide de briques Lego.

Plus de 30 tables de jeux seront installées dans la grande salle de l’Espace Léo Ferré, spécialement décorée pour l’occasion. Accompagnés de 6 professeurs et 4 maîtres des briques, les enfants pourront accéder à quatre zones Lego, réparties par couleurs et par univers.

La grande cérémonie sera lancée par le doyen de l’école des briques, le célèbre Albus Rubrum Monoecus, et s’achèvera en apothéose avec la présentation des œuvres réalisées par les apprentis sorciers.

Pour participer à cette soirée magique, il vous faudra débourser 20€, un prix qui inclut des boissons sans alcool et un candy bar illimités. La prévente débute dès le lundi 27 mai à l’Espace Léo Ferré, aux horaires d’ouverture habituels. Les places restantes seront disponibles à la vente sur place le jour même, sur présentation d’un carnet scolaire ou d’une pièce d’identité.

Informations pratiques :