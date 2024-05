La Croix-Rouge monégasque ouvre ses portes au public ce mercredi 8 mai

À l’occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge mais aussi de l’anniversaire d’Henry Dunant, fondateur de l’organisation internationale, la Croix-Rouge monégasque ouvre les portes de son siège au public, ce mercredi 8 mai.

Afin de mettre en avant les valeurs de la Croix-Rouge et l’esprit humanitaire qui l’anime, l’association monégasque (CRM) propose une journée portes ouvertes ce mercredi 8 mai au coeur de ses locaux. Le thème de cette rencontre : « Garder l’humanité en vie ». Bénévoles, salariés, partenaires institutionnels et grand public seront attendus.

Par cet événement, la fondation souhaite familiariser et sensibiliser le public aux principes et valeurs du mouvement de la Croix-Rouge au travers de stands, de vidéos exclusives et d’interventions de professionnels de l’humanitaire. La journée sera également animée par la restitution de la dernière mission humanitaire de sauvetage en mer Méditerranée de l’un des membres de la Croix-Rouge monégasque.

Plusieurs stands seront donc accessibles pour découvrir les différentes actions de la CRM, notamment leurs missions internationales et projets humanitaires. Une initiation aux premiers secours sera également proposée pour celles et ceux qui souhaitent apprendre les gestes qui sauvent.

Informations pratiques :

Date : Mercredi 8 mai 2024

Adresse : 27 Boulevard de Suisse, 98000 Monaco

Horaires : Entrée libre de 11 heures à 14 heures 30

Contact : redcross@croix-rouge.mc / +377.97.97.68.00

