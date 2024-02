Croix-Rouge monégasque : un record de personnes formées aux premiers secours à Monaco

Dans ce second article au sujet du bilan 2023 et des projets à venir de la Croix-Rouge monégasque, Monaco Tribune revient sur les actions menées par l’organisme l’an dernier en Principauté.

À chaque début d’année, la Croix-Rouge monégasque (CRM) dresse le bilan des actions menées l’an passé, sur le territoire monégasque et en dehors. Avec désormais 700 bénévoles dans ses rangs, un record, la CRM est omniprésente à Monaco et, en 2023, une grande partie de son budget, d’environ 8M€, est allouée à son activité locale.

À commencer par le volet social, « l’une des activités phares de la CRM », tel que l’indique son Secrétaire Général, Frédéric Platini. À Monaco, Beausoleil et Cap d’Ail, ce sont 500 foyers que l’association aide chaque année par le biais de Ticket Service, ces chèques distribués aux personnes en difficulté financière, avec pour but de faciliter le versement de certaines allocations sociales et d’être utilisés comme titre de paiement dans de nombreuses enseignes. « La première demande des foyers, c’est l’aide alimentaire, constate Frédéric Platini et ajoute, puis les aides relatives aux charges de logement, des factures d’électricité par exemple. » En 2023, un tiers de ces aides étaient distribuées en Principauté et les deux tiers restants dans les communes limitrophes.

Face à la presse monégasque (de gauche à droite) : Yann Bertrand, Directeur administratif ; Frédéric Platini, Secrétaire Général ; Danielle Cottalorda, en charge de la communication et Claude Fabbretti, Directeur opérationnel du secourisme et des actions internationales à la CRM. ©Direction de la Communication

« On ne voit pas une augmentation significative des aides qui sont données, on est à peu près stable. La seule problématique que l’on a, c’est que ce sont toujours les mêmes personnes, qui ne parviennent pas à sortir de la précarité ». Le constat est amer et la question des possibilités pour sortir de la précarité « dans le système actuel » restera en suspens.

Crise migratoire, aide internationale… Quelles actions pour la Croix-Rouge monégasque en 2023 ?

Premiers secours : formations record Principauté

Autre coeur d’action de la CRM, celui de l’initiation et de la formation aux gestes qui sauvent. Et 2023 s’est montré plus que concluant. « Cela correspond à 5 000 personnes initiées ou formées en premiers secours. C’est un chiffre record », introduit Claude Fabbretti, Directeur opérationnel du secourisme et des actions internationales à la CRM. En proportion du territoire monégasque et de ses 40 000 habitants, le chiffre est « énorme ».

Le responsable ne peut que mettre en avant les équipes de formateurs de la CRM, qu’ils soient bénévoles ou salariés, mais aussi la participation de l’ensemble des établissements scolaires de Monaco à ces formations, avec l’intégration récente de l’École Internationale de Monaco. « Tous les jeunes d’environ 12 ans, scolarisés à Monaco, suivent le PSC1 », se réjouit Claude Fabbretti, à propos de cette formation de base aux premiers secours qui dure 12 heures. Qui a été complétée en septembre 2023 par le lancement d’une plateforme en ligne de e-learning ainsi qu’une application, « Premiers soins », pour rappeler les bons gestes à adopter en cas d’urgence.

Claude Fabbretti, Directeur opérationnel du secourisme et des actions internationales à la CRM. ©Direction de la Communication

Et en parallèle de ces formations dans le cadre scolaire, la CRM est intervenue à l’occasion « d’initiation de masse », que l’on admet comme nombreuses en 2023. La No Finish Line, le Monaco Trott’N’Roll ou l’opération de prévention à la noyade organisée par la Fondation Princesse Charlène en novembre dernier sont parmi ces événements où la CRM peut former et initier jusqu’à « 300 personnes ».

Si les chiffres sont réjouissants, le Directeur opérationnel du secourisme tient à rappeler que la CRM « a besoin de soutien financier » afin de poursuivre, aussi efficacement, ses actions de formation. « Beaucoup de ces initiations se déroulent en semaine, pendant les temps de classe, et nos formateurs bénévoles travaillent. On a besoin de faire appel à des salariés ou des vacataires », illustre-t-il.

La CRM aux Jeux Olympiques 2024

Parmi les 6 000 bénéficiaires locaux de la CRM en 2023, une partie est celle concernée par les postes de secours que l’organisme met en place pendant les événements monégasques. Le Festival International du Cirque, les différents Grand Prix… Il n’est pas rare d’observer les bénévoles, en petit groupes, veiller sur les spectateurs, souvent très nombreux pour ces manifestations. Et deux nouveaux challenges se présentent cette année. En juillet, la Principauté accueillera la dernière étape du Tour de France et la CRM répondra présente, tout comme elle le fera dans la capitale française au même moment. « On a été invité par nos collègues de la Croix-Rouge française à participer aux Jeux Olympiques », énonce Claude Fabbretti, satisfait de pouvoir offrir cette opportunité à quelques-uns des 700 bénévoles de la CRM.

Un travail collaboratif qui s’observe aussi localement et que le Directeur des opérations illustre par le récent incident survenu au Collège Charles III, où la CRM, les pompiers, policiers et Carabiniers monégasques « ont travaillé ensemble ».

Grand succès pour un « pari fou »

Autre volet des actions menées par la branche monégasque de la Croix-Rouge cette année, la section santé-prévention a poursuivi ses actions dans les domaines de l’éducation sanitaire, de la prévention aux sujets de la drogue, de l’alcool et du VIH, jusqu’au poids des cartables pour les plus jeunes dans les établissements scolaires. En parallèle de diverses actions, comme celle de la distribution de capuchons anti-intrusion pour les verres des établissements monégasques de la nuit, la CRM a travaillé sur de nouveaux projets et notamment celui d’un escape game. « C’était un pari fou », introduit Yann Bertrand, directeur administratif de la CRM, au sujet de ce projet porté conjointement avec Fights Aids Monaco et le Comité du Droit des Femmes. « On prenait des pincettes au sujet du public rencontré et ça a été un succès incroyable ». 180 personnes se sont rendues sur place, au stade Louis-II, en octobre 2023. Bonne nouvelle, la CRM, en partenariat avec les deux entités monégasques, réitéra l’expérience cette année.

Autre récente réussite qui présage de nouvelles éditions, celle de l’organisation de deux journées « Don du sang » au siège de la CRM, boulevard de Suisse, en partenariat avec le Centre Hospitalier Princesse Grace et l’Amicale des donneurs de sang. « En deux jours, nous avons reçu 60 donneurs, dont 26 nouveaux donneurs. C’était un beau challenge et on est ravi », conclut Yann Bertrand.

