La sociologue Delfina Licata va présenter son Rapport des Italiens dans le monde

Son ouvrage se focalise sur l’année 2023 où elle analyse les chiffres en détail « d’un pays qui bouge ».

L’Italie et les Italiens ont de tout temps eu une importance particulière en Principauté. De son histoire liée à Gênes, l’immigration forte des Italiens au 20ème siècle et aujourd’hui les rapports économiques des travailleurs transfrontaliers, les échanges sont nombreux.

Pour en parler, l’association Dante Alighieri Monaco invite le 7 juin une experte sur la question : Delfina Licata. Sociologue des migrations, chercheuse et auteure de nombreux livres à propos de la migration italienne comme L’Italie et les fils du vent, mobilité interne et nouvelles migrations, elle présentera une conférence sur le sujet.

Delfina Licata © Association Dante Alighieri

A 18h30 à l’auditorium AGORA diocesana (18 rue bellevue), la présidente de l’association Maria Betti fera une introduction sur le sujet et Delfina Licata parlera ensuite des derniers développements concernant « un pays qui bouge ».

Elle entrera dans « le détail de la dimension territoriale italienne à travers vingt différents essais sur les mêmes réalités régionales italiennes, et l’importance des analyses socio-statistiques des sources officielles nationales et internationales. »

Pour ceux intéressés par la migration italienne, l’entrée est gratuite et il est nécessaire de réserver au + 377 97 70 89 47 ou à info.dantemc@gmail.com