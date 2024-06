« Le 25e anniversaire de l’avènement du Prince de Monaco » : un film d’archives à retrouver à l’Institut audiovisuel

Le mercredi 19 juin 2024, retrouvez en salle une projection documentaire retraçant l’anniversaire de l’avènement du Prince Rainier III avec sa famille.

L’Institut audiovisuel de Monaco vous propose de plonger dans un moment d’histoire unique de la Principauté. » Le 25e anniversaire de l’avènement de Rainier III » réalisé par TMC en mai 1974, pour célébrer l’anniversaire de règne du Prince Rainier III. Ce film, souvenir d’un passé sublime et tourné en couleur sur pellicule 16 mm, retrace les festivités inoubliables qui ont marqué cet événement, avec une narration documentée de José Sacré.

Durant trois jours de fête, les Monégasques et plusieurs personnalités étrangères ont pris part à divers divertissements populaires en compagnie de plusieurs membres de la Famille Princière : le Prince Rainier III, la Princesse Grace et leurs trois enfants, Caroline, Albert et Stéphanie.

Il y a 50 ans… les 25 ans du règne du Prince Rainier III

Les célébrations comprenaient une messe, des discours, des concerts de gala et un gigantesque pique-nique au stade de football, où trois mille sujets ont partagé un moment unique avec leur prince et princesse. TMC a capturé ces instants magiques en tournant plusieurs kilomètres de pellicule, offrant ainsi une représentation vivante et fidèle des festivités.

Infos pratiques