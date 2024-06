De l’upcycling pour la bonne cause au Twiga grâce à la Kate Powers Foundation

La styliste Marin Erchel et la Fondation Kate Powers organisent le 1er juillet un « événement de transformation par le recyclage », avec un objectif d’empowerment des individus, des communautés et de l’environnement. Si vous souhaitez rafraîchir votre garde-robe ET avoir un impact positif, continuez de lire !

Il existe différentes manières de contribuer à cet événement d’upcycling et d’en profiter.

En amont de l’évènement, vous pouvez donner des « pièces de mode légèrement usagées », qu’il s’agisse de vêtements, d’accessoires ou de bijoux. A chaque achat de vos articles, vous gagnerez un pourcentage en fonction du prix de vente. Un moyen économique de rafraîchir votre garde-robe !

Le jour même, vous pourrez acheter des articles de luxe de haute qualité donnés par d’autres personnes, à des prix plus abordables, tout en soutenant une bonne cause.

Kate Powers Foundation : poursuivre les combats de Kate pour la communauté monégasque

En participant, vous contribuez à réduire les déchets et à promouvoir la durabilité dans l’industrie de la mode. Donner une seconde vie aux vêtements et accessoires au lieu de les jeter permet de réduire notre empreinte écologique, pour un avenir plus vert.

Les fonds collectés serviront à soutenir le travail d’organisations caritatives en Principauté.

En soirée, une vente aux enchères exclusive est également prévue au cours de laquelle il sera possible d’enchérir sur des articles uniques… Plus de détails à venir !

Informations pratiques :