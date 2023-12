Kate Powers Foundation : poursuivre les combats de Kate pour la communauté monégasque

Cette association a été crée après le décès de Kate Powers, figure incontournable de la Principauté.

Kate Powers avait été nommée ambassadrice du pacte national pour la Transition énergétique – © Kate Powers Foundation

Connue pour avoir apporté un bout d’Amérique en Principauté avec abord, le Texan qu’elle a ouvert dans le quartier de la Condamine avec son frère Mike à la fin des années 80, Kate Powers s’est réellement fait connaitre avec le Stars’N’Bars qu’elle a cofondé avec Didier Rubiolo en 1993. Elle était l’âme de cet établissement populaire situé le long du quai Antoine-1er. Naturalisée Monégasque en 2009, elle aura marqué des générations avec son amour des autres et son engagement pour la préservation de la planète.

Kate Powers avait notamment cofondé en 2004 Monacology, un évènement destiné aux enfants afin de les sensibiliser à l’environnement. Elle répondait sans cesse présente aux différentes actions organisées en Principauté, comme la Monaco Ocean Week ou encore l’opération Clean Up. Une matinée organisée sous forme de marche durant laquelle les participants ramassent les déchets se trouvant sur leur parcours.

Poursuivre ses combats

Naturellement, l’annonce de sa disparition en août 2021 a généré une vive émotion à Monaco et son amie, Rhonda Hudson, a souhaité créer une fondation en sa mémoire en 2022 dont la mission serait de « poursuivre le travail commencé par Kate et d’initier de nouveaux projets qui soutiennent la communauté unique de Monaco », indique la présidente de la fondation qui se base sur trois piliers : l’environnement, de l’éducation et du bien-être. Le premier projet de l’organisation s’est par exemple focalisé sur l’installation de fontaines à eau aux quatre coins de Monaco afin de réduire la consommation de plastique.

Plusieurs centaines de personnes étaient présentes au Twiga lors de l’inauguration de la fondation en mars 2023, dont le Prince Albert II en sa qualité de Président d’honneur – © Kate Powers Foundation



« Avant la disparition de Kate, je lui ai demandé la permission de créer une fondation qui porterait son nom pour poursuivre ses combats, et elle a accepté » Rhonda Hudson, présidente de Kate Powers Foundation

Cette initiative avait été mise en lumière lors de l’inauguration de la fondation, en présence du Prince Albert II. « Monaco est petit mais divisé et le souhait de Kate était de rassembler, ajoute Rhonda Hudson. C’est donc le but de la fondation. Ce qui me tient le plus à coeur, c’est de créer cette communauté. Ici, les gens sont issus de différents pays, et ont différentes culture, différents passés. Kate avait beaucoup d’idées et était impliquée dans de nombreux domaines que ce soit au Stars’N’Bar ou au Gouvernement de Monaco. Elle ne réalisait pas l’impact qu’elle avait. Elle était solaire, elle connectait les gens et était toujours prête à rendre service. C’est une réelle source d’inspiration pour moi. »

Si pour l’instant les donateurs donnent ponctuellement sur le site internet de la fondation, dès le mois de janvier, il sera possible de devenir membre pour 150 euros l’année. Du changement aussi en 2024, avec des bureaux attitrés pour la fondation, c’est du moins le voeu fait par la présidente.