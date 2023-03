La Fondation Kate Powers, officiellement inaugurée en présence du Prince Albert II

La soirée d’inauguration s’est tenue ce mardi 28 mars.

C’est au sein du restaurant Twiga que plus de 400 personnes se sont rendues le 28 mars dernier, pour assister à la soirée d’inauguration officielle de la Fondation Kate Powers. Le Souverain était présent, en sa qualité de Président d’honneur de la Fondation.

Créée en 2022, cette Fondation a pour but de rendre hommage à Kate Powers – ancienne cofondatrice du Stars’N’Bars, décédée un an plus tôt – et de poursuivre son héritage.

Didier Rubiolo et Annette Anderson – © EdWrightImages

Didier Rubiolo et Annette Anderson, anciens managers du Stars’N’Bars et collègues de Kate Powers ont fait part de leur émotion auprès de Monaco Info.

« Il n’existe personne à Monaco qui n’ait pas été touché par Kate. 400 personnes sont venues ce soir, de tous les quartiers, de toutes les professions. Kate a touché tout le monde », a commenté Annette Anderson.

« Quand j’ai rencontré Kate, j’ai rencontré un ange. Je comprends peut-être pourquoi elle est partie trop tôt. Mais quand je vois le nombre de personnes ici, le respect qu’elle a donné… Les gens sont là, c’est incroyable, c’est très pur. Je suis très, très content et très fier que cette Fondation existe et qu’on continue. Je crois qu’elle a semé des super graines pour vraiment prendre conscience qu’on doit faire quelque chose », a ajouté Didier Rubiolo.

Parmi les projets de la Fondation : l’installation de fontaines à eau potable à différents endroits de la Principauté. Le but est de réduire la consommation de plastique, répondant ainsi à l’un des objectifs de Kate Powers : bâtir une communauté forte et durable à Monaco.

Ces fameuses fontaines ont été présentées au cours de la soirée d’inauguration. Les élèves de l’International School of Monaco ont d’ailleurs apporté leur contribution en vendant des tickets de tombola, afin de remporter un système de purification d’eau. « L’ISM collaborera régulièrement avec la Fondation Kate Powers sur ses futurs projets, et nous sommes très honorés de travailler avec un groupe de personnes aussi dévoué et diversifié », a commenté l’école sur ses réseaux sociaux.

© EdWrightImages © EdWrightImages © International School of Monaco

Dîner et spectacle ont rythmé cette soirée, où a été honorée la mémoire de Kate Powers, qui avait coutume de dire : « faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites et faites la différence. »

© EdWrightImages

Pour rappel, la Fondation est présidée par Rhonda Hudson. Karen Bond occupe le poste de Vice-Présidente.