La Maison de couture Schiaparelli s’installe à Monaco le temps d’un été 

Samedi 15 juin 2024, Schiaparelli a inauguré son premier pop-up monégasque au sein de Monte-Carlo.

Cet été, la mode va être à l’honneur à Monaco ! Pour la toute première fois dans son histoire, la Maison Schiaparelli pose ses bagages du 15 juin au 30 septembre 2024 à l’Hôtel de Paris. C’est au cœur du patio Belle Époque que la marque fondée par l’italienne Elsa Schiaparelli en 1927 a ouvert une nouvelle adresse éphémère dans le but de directement venir à ses clientes en villégiature sur la Côte d’Azur.

Schiaparelli transporte ainsi l’univers surréaliste qui la caractérise tant en dehors de ses salons parisiens historiques du 21, place Vendôme pour dévoiler sa collection de prêt-à-porter et d’accessoires printemps-été 2024 ainsi que des créations exclusives.

Une collection inspirée de l’univers marin

Baptisée « Schiaparelli à la mer » cette nouvelle collection célèbre le monde aquatique. Dans un communiqué, la maison de luxe explique que « les éléments marins parsèment l’imaginaire foisonnant d’Elsa Schiaparelli et inspirent Daniel Roseberry, Directeur Artistique de la Maison Schiaparelli, qui les élève au rang d’objet ou d’ornement fétiche sur des silhouettes à la fois audacieuses et modernes au chic intemporel. ». Au sein de cet écrin d’exception, il sera donc possible de retrouver des rayures marinières, des broderies écailles de poissons, un homard en 3D sur une jupe ou encore un denim aux couleurs de sable et de ciel.

Les clients pourront également découvrir une sélection de pièces de petite maroquinerie ornées de détails marins ainsi qu’un large choix de bijoux comprenant des boucles d’oreilles pinces de crabe ou encore des colliers coquillages en céramique dorée. Sans oublier l’iconique Face Bag en version sable ou raphia et un nouveau Schiap aux tons chauds !