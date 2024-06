Le Prince Albert II célèbre la Journée olympique aux côtés des élèves de la Principauté

À quelques semaines des Jeux Olympiques de Paris, Monaco a célébré la Journée olympique en présence du Prince Albert II, afin de cultiver chez ses jeunes les valeurs fondamentales du sport et de l’olympisme.

Organisée par le Comité Olympique Monégasque (COM), cette journée a permis aux meilleurs élèves de CM1 de participer à des activités sportives olympiques dans l’Espace Saint-Antoine. Environ 120 jeunes sportifs, sélectionnés parmi plus de 420 élèves de la Principauté, ont pris part à divers ateliers sous la supervision d’athlètes olympiques.

Les activités, basées sur les mouvements de base et l’esprit d’équipe, comprenaient sprint, saut de haies, sauts en croix et de grenouille, lancers de précision, et une course de demi-fond en relais mixte. C’est l’école Saint-Charles qui s’est distinguée en remportant l’événement, devant François d’Assise – Nicolas Barré et Fontvieille.

Le Prince Albert II, président du COM, a encouragé les jeunes participants durant les épreuves et a souligné l’importance des valeurs olympiques : l’excellence, le respect et l’amitié.

Dans son discours, Yvette Lambin Berti, secrétaire général du COM, a expliqué aux élèves « Que vous couriez, que vous jouiez, que vous fassiez un effort pour aider vos amis, rappelez-vous de l’esprit olympique. Cherchez l’excellence dans ce que vous faites, construisez des amitiés solides et montrez du respect envers tous ceux que vous rencontrez ».

Crédits photos : Direction de la Communication – Manuel Vitali.

