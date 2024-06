Panorama Properties s’associe au Club Italia pour renforcer les liens de la communauté italienne

La nouvelle agence immobilière veut placer la relation client au cœur de son nouveau groupe et l’a bien montré lors du cocktail d’été du Club Italia.

Si la communauté italienne manquait d’un lieu où se retrouver, elle n’a plus à chercher. Depuis sa création en septembre 2023, le Club Italia rassemble déjà 200 membres.

Publicité

Son président Dario Cassano, résident à Monaco, souhaite rassembler les Italiens et dans le même temps promouvoir la culture, le sport et également le business à travers cette nouvelle communauté et réseau assimilable au CREM.

Le célèbre acteur italien Ezio Greggio fait partie du Club Italia et a prononcé un discours à l’occasion du cocktail d’été de l’association © Panorama Properties

Véritable lieu de vie, l’association organise également des activités tout au long de l’année. Dernièrement, un tournoi de tennis, un challenge de padel et la présentation du dernier livre de Paolo del Debbio. Pour rejoindre le club, rien de plus simple, il suffit de remplir le formulaire sur leur site internet et avoir un parrain.

Panorama Properties, l’accompagnement par excellence

C’est dans ce même objectif que l’agence Panorama Properties, récemment rachetée par Alessandro Ponzi, résident monégasque depuis 13 ans, s’est associé au cocktail d’été du Club Italia en mettant à disposition l’un de ses appartements avec une vue imprenable.

Les invités ont été nombreux à répondre présent à l’invitation du Club Italia © Panorama Properties

Alessandro a pour objectif de changer l’image de la marque déjà existante pour « construire une communauté » afin de se différencier des innombrables agences immobilières monégasques. Avec cette agence d’un nouveau genre, Alessandro souhaite faire de la relation client son atout majeur et les aider autant qu’il le peut même si aucun achat n’aboutit.

La nouvelle équipe de l’agence Panorama Properties © Panorama Properties

Bien évidemment le cœur du business reste la vente et la location d’appartement au sein de la Principauté mais Alessandro voit les choses en grand et à l’intention de faire évoluer la marque en un groupe plus important comportant d’autres agences de design et de relations publiques.