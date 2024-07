La nouvelle édition (très attendue) du salon Monaco Méditerranée est de retour fin juillet 

Il sera présenté sous forme de « villages » à l’intérieur du Grimaldi Forum.

Placé sous le Haut Patronage du Prince Albert II, le salon Monaco Méditerranée prendra place du 26 au 28 juillet 2024 au Grimaldi Forum.

Publicité

Et rassembler le savoir-faire du bassin méditerranéen, c’est précisément l’objectif qu’il s’est fixé en réunissant quelques pays limitrophes de la mer Méditerranée comme Monaco, l’Italie, la France, le Liban, la Grèce et le Maroc . Au programme ? L’art, la mode, l’artisanat, l’art de vivre et la gastronomie sont représentés.

Durant les trois jours pendant lesquels le salon prendra place, le public sera en relation directe avec les artisans, producteurs, fabricants et distributeurs locaux présents, tous passionnés par leurs métiers respectifs. Ils offriront à la vente des spécialités afin de se faire plaisir ou de gâter un proche.

D’autres animations comme des conférences ou de la musique « live » auront également lieu pendant l’évènement.

Infos pratiques