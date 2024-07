Le Monaco Economic Board dévoile son agenda (très chargé) de la rentrée 

Le dernier rendez-vous des adhérents du MEB eu lieu le 2 juillet au restaurant Muse Monte-Carlo du Méridien Beach Plaza.

Ils étaient environ 300 décideurs et figures importantes de la Principauté à se réunir au 49e Rendez-vous des adhérents du Monaco Economic Board (MEB). L’occasion de se rencontrer pour développer son réseau d’affaires et pour Guillaume Rose, directeur général exécutif, de présenter l’agenda des évènements déjà programmés pour les mois à venir. Et la liste est loin d’être exhaustive !

Networking, conférences et interventions

Après une soirée exclusive réservée aux membres Premium le 11 juillet prochain, le prochain rendez-vous du MEB se déroulera le 13 septembre avec notamment l’intervention du prestigieux ingénieur français Jean-Pierre Petit (en partenariat avec Jutheau Husson). Elle sera suivie par le 50e Rendez-vous des Adhérents complété par une session de rendez-vous B2B entre membres le 18 septembre.

Un peu plus tard, le 19 septembre, les membres du MEB participeront une nouvelle fois au salon Monaco Business avec avec une conférence du Club Eco Monaco et la signature d’un nouveau protocole d’accord avec une chambre de commerce importante, la CCI PACA. Et pour terminer le mois de septembre de la plus belle des manières, il y aura une mission économique à Varsovie du 30 septembre au 2 octobre.

La fin de l’année sera ponctuée par la participation du MEB au forum Africa Day organisé par le CEMA le 11 octobre ou encore, un accompagnement sous l’égide de l’Ambassade de Monaco en Chine à la China International Import Expo de Shanghaï du 4 au 8 novembre.