George Ilenikhena (AS Monaco): « Je suis venu ici pour réaliser une grande saison »

© AS Monaco

L’AS Monaco a récemment accueilli un nouveau joueur au sein de son effectif. Lors de sa présentation officielle à la presse en compagnie de Thiago Scuro, Directeur Général, George Ilenikhena nous dévoile ses motivations et ses premiers pas avec le club de la Principauté.

George Ilenikhena est la première recrue du mercato estival de l’AS Monaco. Âgé de seulement 17 ans, ce jeune attaquant en provenance du Royal Antwerp a déjà fait sensation en marquant 14 buts la saison dernière. Arrivé la semaine dernière, il a rapidement intégré les séances d’entraînement de l’équipe monégasque.

Publicité

Le talentueux attaquant pourrait faire ses débuts dès demain, à 19h30, lors d’un match amical sur le terrain du Feyenoord. En conférence de presse, Ilenikhena s’est montré enthousiaste aux côtés du Directeur Général de l’AS Monaco, Thiago Scuro, témoignant de son ambition et de son envie de s’imposer sous les couleurs des Rouge et Blanc.

« Comme vous le savez, notre philosophie est d’investir sur des jeunes joueurs à fort potentiel, dans le but de les développer. Nous avons suivi la progression de George ces deux dernières années, que ce soit en Ligue 2 en France ou bien l’an dernier en première vision en Belgique.

Nous sommes donc très heureux qu’il ait choisi l’AS Monaco pour poursuivre son évolution. C’est un profil qui nous intéressait beaucoup, il a une très bonne mentalité et surtout une grande ambition, comme nous », a déclaré le Directeur Général avant de laisser la parole à la nouvelle recrue.

© AS Monaco

Un projet ambitieux partagé

Ses mots sont pleins de détermination. Ils illustrent parfaitement l’état d’esprit du joueur, prêt à relever les défis que lui propose sa nouvelle équipe. L’appel de la Ligue des Champions, compétition prestigieuse où se mesurent les plus grands clubs européens, a été un facteur décisif dans sa décision de rejoindre l’AS Monaco.

« Je sais que l’AS Monaco est un très grand club avec beaucoup d’ambition, je le suis également. C’est pourquoi je suis venu ici. J’ai envie de bien travailler et j’ai la volonté de réaliser une grande saison. Le club va participer à la Ligue des champions cette saison. C’est une grande compétition et cela m’a encore davantage convaincu de venir ici. Avec les joueurs présents dans l’équipe, on peut faire une grande saison ».

D’ores et déjà une belle intégration

Le jeune joueur dit se sentir déjà chez lui grâce à l’accueil chaleureux et au soutien du staff et des coéquipiers. L’adaptation aux nouvelles routines et à l’environnement monégasque se fait en douceur, favorisant ainsi une intégration idéale.

« J’ai été très bien accueilli par tout le monde au Club, que ce soit les joueurs ainsi que le staff. Je ne connais pas encore tout ici alors ils m’aident à m’adapter plus facilement, notamment sur les heures de repas au Centre de Performance. J’ai en tout cas hâte de découvrir tout le monde et de travailler avec eux ».

© AS Monaco

Retrouvailles et connexions

La présence de connaissances au sein de l’équipe, comme Kassoum Ouattara et Eliot Matazo, est un atout précieux. Ces relations préexistantes facilitent non seulement son intégration mais apportent également un confort moral important dans cette nouvelle étape de sa carrière.

« C’est vrai que je connais bien Kassoum depuis Amiens puisque nous avons évolué ensemble au centre de formation et chez les professionnels. Il me connaît beaucoup et sait les déplacements que je fais. Jusqu’ici, cela marche bien entre nous.

J’ai également pu côtoyer Eliot à Anvers lors de son prêt. J’ai pu leur parler par message avant mon arrivée et ils m’ont expliqué notamment que c’était un très bon club pour les jeunes ».

Les échanges avec le coach Adi Hütter avant sa venue

Obtenir la certitude de pouvoir prouver sa valeur sur le terrain et de continuer à progresser était cruciale pour le joueur. Ce projet clair et motivant, présenté par l’entraîneur avant son arrivée, a fortement pesé dans sa décision de rejoindre l’AS Monaco.

« Avant de signer à l’AS Monaco, j’ai en effet eu l’occasion de parler avec lui. Nous avons pu évoquer le projet qu’il avait pour moi, c’est quelque chose que j’ai beaucoup aimé. Il m’a dit que si j’étais bon, j’allais pouvoir jouer et continuer à progresser dans cette équipe. Cela m’a donné encore plus envie de venir ».

Un style de jeu affirmé

Avec une vision claire de son rôle sur le terrain, le joueur aspire à se distinguer par son style de jeu dynamique et sa présence offensive. Son objectif est de contribuer pleinement aux succès de son équipe.

« Je suis un joueur qui aime bien prendre la profondeur et décrocher. J’essaye également d’être présent dans la surface. Ce sont des qualités que j’ai démontrées par le passé et je souhaite le montrer encore. Pour cela, je suis venu ici pour jouer et aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Je vais prendre tout ce qu’il y a à prendre ».

© AS Monaco

Des souvenirs inoubliables et une ambition intacte

Bien que les souvenirs de ses exploits passés en Ligue des champions restent vivaces, le joueur se tourne résolument vers l’avenir, prêt à écrire de nouvelles pages de gloire avec l’AS Monaco.

« Cela a été beaucoup d’émotion. Pour l’instant, c’est le plus beau but de ma carrière car il a été marqué en Ligue des Champions, ce n’est pas n’importe quelle compétition. Mais c’est du passé, je me concentre à présent sur la saison à venir, et j’espère qu’il y en aura d’autres ».

Concurrence et compétitivité

Déjà habitué à la haute concurrence, il ne redoute pas la compétition pour une place de titulaire. George Ilenikhena est déterminé à prouver sa valeur et à s’imposer dans l’équipe.

« J’ai déjà été confronté à une grosse concurrence lorsque j’évoluais à Anvers avec la présence en attaque de Vincent Janssen. Je suis donc préparé pour ça et je vais donner mon maximum pour convaincre le coach de me faire jouer ».

La Ligue 1, un nouveau défi

Enfin, le joueur est conscient des défis que représente la Ligue 1, réputée pour son intensité et son niveau de jeu élevé. Cependant, il est prêt à s’adapter et à démontrer ses qualités sur les pelouses françaises.

« La Ligue 1 est un championnat très compétitif où l’on peut voir un mix entre des jeunes talents et des joueurs très expérimentés. L’intensité est supérieure par rapport à ce que j’ai connu en Belgique, ça va plus vite. Ce sera à moi de m’adapter pour montrer mes qualités ».

Mercato 2024 : Maghnes Akliouche prolonge l’aventure et George Ilenikhena rejoint l’AS Monaco