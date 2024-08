Dernière ligne droite pour les athlètes monégasques aux Jeux Olympiques 2024

Deux des six athlètes monégasques en lice pour les Jeux Olympiques sont encore en course.

Alors que Xiaoxin Yang a été battue par la Tchèque Hana Matelova en 32e de finale au tournoi de tennis de table et que Théo Druenne a pris la septième place de sa série du 800 mètres nage libre, c’était au tour de Marvin Gadeau et de Marie-Charlotte Gastaud de faire leurs preuves, ce vendredi 2 août.

« Je me sens bien. La préparation et les derniers entraînements se sont bien passés. J’ai réussi à récupérer depuis mon arrivée ici à Paris, il y a un peu plus d’une semaine », confiait hier Marvin Gadeau. Et aujourd’hui, c’est le Cubain Andy Granda, champion du monde de 2022, qu’il a dû combattre au judo (+100kg).

Pour Marie-Charlotte Gastaud, ce sont les préliminaires du 100m (série 4) qu’il a fallu disputer aujourd’hui au Stade de France. « Je suis là pour profiter pleinement de l’événement, c’est un grand plaisir de courir dans cette enceinte et pour ces Jeux. Je vais donner tout ce que j’ai », a-t-elle confié.

Ce vendredi, il y a un autre athlète monégasque qui concourt : le rameur Quentin Antognelli. En effet, il doit effectuer sa dernière course, lors de la finale D, pour connaître son classement entre la 19e et 24e place.

Et c’est d’ailleurs le Prince Albert II qui a remis les médailles de l’aviron, 100 ans après que son grand-père maternel, John B Kelly, ait décroché la troisième médaille d’or olympique en aviron. Il a ainsi récompensé de l’or les Roumains A.S. Cornea et M. Enache, vainqueurs du deux de couple. La médaille d’argent, elle, a été gagnée par les Néerlandais M. Twellaar et S. Broenink, placés juste devant les Irlandais D. Lynch et P. Doyle.