Else : Essayez un autre type de soirée en Principauté

Les soirées Else promettent un eveil de tous les sens © Novotel MonteCarlo Azzurra Bar

Exit le glamour et les paillettes, place à la fête.

Le 24 août prochain, le nouveau concept bien pensé de soirées lounges et électros, Else, pose ses valises à l’Azzurra Bar & More à l’intérieur du Novotel.

Publicité

Le DJ à l’initiative de la soirée, Pinoc, avait déjà enflammé le Grand Prix 2024, en plein air et même la Fashion Week de Paris. Samedi, vous pourrez le retrouvez pour goûter à l’une de ses soirées.

Le DJ, créateur et directeur artistique de Else, souhaite « réinventer l’art de vivre la nuit » en Principauté. Pour mettre l’ambiance, DJ Pinoc ne sera pas seul, deux autres DJs l’accompagneront : Andrea Sfriso et Stony Lander.

© Else

Pour l’occasion, le bar réserve un cocktail signature et une ambiance totalement immersive mêlant les saveurs avec des diffuseurs d’odeur pour éveiller tous les sens. Touche d’originalité, la marque Musu, créateur de lunettes, sera présent pour vous accompagner en soirée.

Les places sont limitées et il est nécessaire de réserver pour avoir la chance de vivre cette soirée lounge qui promet une très bonne expérience et ambiance.

Informations pratiques :