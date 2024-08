La Fondation Flavien organise la 10e Monaco Trott’n’roll pour lutter contre le cancer pédiatrique

Le rendez-vous est donné le 14 septembre prochain dans les jardins d’Appoline et sur l’allée Sauvaigo.

Le traditionnel Monaco Trott’n’roll est bientôt de retour ! De 9h à 18h, cet événement familial organisé par la Fondation Flavien proposera de nombreuses animations pour les grands et les petits. Parmi celles à ne pas manquer, il y a la coupure du ruban avec les autorités officielles et un spectacle des Pompiers de Monaco avec leurs engins en démo-réalité.

À 14h30 sonnera le départ de la parade habituelle. Beaucoup de deux-roues circuleront alors au sein de la Principauté, en faisant une halte photo au Palais ainsi qu’au casino.

En parallèle, il y aura une tombola d’anniversaire dotée de lots exceptionnels. La fondation a également prévu une grande surprise qui ne sera dévoilée que le 13 septembre prochain…

En plus de stands d’animations, de structures gonflables, d’un skate park éphémère, d’un photocall personnalisé route 66, et de cosplayers à gogo, une buvette et des stands de restauration seront sur place pour se sustenter.

À partir de 20h et jusqu’à 22h, un concert gratuit attendra le public. Au programme ? Le groupe Tobacco Road composé de 7 musiciens/ chanteurs rendra hommage à Jean-Jacques Goldman.

L’objectif du Monaco Trott’n’roll n’a pas bougé depuis la première édition de 2014 : lever des fonds pour la recherche contre les cancers pédiatriques. Ce sera aussi l’occasion de communiquer sur l’ouverture de l’essai clinique MEPENDAX qui accueillera les enfants atteints de 2 tumeurs cérébrales, le medulloblastome et l’épendymome.