Monaco établit des relations diplomatiques avec ce pays d’Amérique du Sud

Les représentants des deux pays se sont rencontrés à New York pour la signature officielle.

Le 26 juillet 2024, Monaco a établi des relations diplomatiques avec l’Etat Plurinational de Bolivie, devenant ainsi le 160eme sur la liste. Une initiative concrétisée par la signature des communiqués conjoints par les ambassadeurs et représentants permanents auprès des Nations Unies à New York, Diego Pary Rodriguez et Isabelle Picco.

Publicité

Et ce n’est pas une première pour celle qui représente Monaco à l’international puisqu’Isabelle Picco a déjà présidé la Commission des questions juridiques (Sixième Commission de l’Assemblée générale) lors de la 65e session (2010-2011), et la 22e Réunion des Etats parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (2012) avant d’être élue Vice-présidente de l’Assemblée générale lors de ses 68e (2013-2014) et 75e (2020-2021) sessions.

En 2024, plus de 150 Etats entretiennent des relations diplomatiques avec Monaco

Le multilinguisme pour faciliter les relations

Lors de cette rencontre, les ambassadeurs de Monaco et de Bolivie ont discuté de plusieurs sujets. Mais celui qui a réellement rapproché les deux pays, c’est la culture et le multilinguisme pour favoriser la compréhension mutuelle. Un thème très important, surtout pour le pays enclavé d’Amérique du Sud, doté d’une population multiethnique pour qui le plurilinguisme est devenu un élément clé de leur identité nationale. En effet, si l’espagnol est parlé par plus de la moitié des Boliviens, la Constitution bolivienne reconnait 36 langues officielles, le quechua étant la plus répandue d’entre elles.

Cela a une importance toute particulière à l’heure où les Nations Unies se préparent à leur Sommet sur l’avenir et aux négociations sur le Pacte pour l’avenir.