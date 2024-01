En 2024, plus de 150 Etats entretiennent des relations diplomatiques avec Monaco

Isabelle Berro-Amadeï a présenté ses vœux aux Corps diplomatique et consulaire à Monaco - © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Et plus de 130 Ambassades étrangères sont accréditées en Principauté.

Ce mardi 23 janvier, quelques jours après avoir présenté à Paris ses vÅ“ux aux Ambassadeurs accrédités à Monaco résidant en France, Isabelle Berro-Amadeï, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, était cette fois-ci à l’Hôtel Hermitage, pour présenter ses vÅ“ux aux Corps diplomatique et consulaire à Monaco.

« Votre rôle est essentiel pour développer et renforcer les relations de confiance et d’amitié qui existent entre nos pays. Une amitié qui se construit dans la diversité, la tolérance et le dialogue », a-t-elle déclaré en préambule, au sein du Salon Excelsior.

Isabelle Berro-Amadeï en a profité pour préciser deux chiffres : en 2024, la Principauté entretient des relations diplomatiques avec pas moins de 157 Etats. 134 Ambassades étrangères sont également accréditées à Monaco.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre a conclu son discours en donnant le cap pour 2024 : « L’engagement sans faille de S.A.S. le Prince, résolument orienté en faveur de la protection de l’environnement et en particulier de l’océan, des populations vulnérables, de la santé, du développement durable, et son attachement au respect du droit international au service de la paix sont au cœur de sa politique étrangère et nous inspireront, cette année encore, dans l’accomplissement de nos missions ».