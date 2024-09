« Ça va l’faire ! » Saison 2 : le grand retour de la matinale qui réveille Monaco dans la joie et la bonne humeur

C’est la rentrée ! Pour l’équipe de la matinale de TVMonaco, l’heure est à nouveau aux réveils matinaux et aux cafés corsés. Ce lundi 2 septembre, l’émission « Ça va l’faire ! » a fait son grand retour pour une saison 2 qui promet d’être riche en nouveautés et en surprises.

Un an après le lancement de la chaîne TVMonaco avec le Prince Albert II et la Princesse Charlène, la nouvelle saison de « Ça va l’faire ! » s’ouvre sur un plateau flambant neuf, pensé comme un véritable salon convivial où la bonne humeur est reine. Entouré de ses fidèles chroniqueurs, Sébastien Serrano accueille les téléspectateurs pour une heure de divertissement à la fois dynamique et rafraîchissant.

Parmi les thèmes au programme : actualités, vie quotidienne, sport, sorties culturelles, cuisine, patrimoine, tourisme, diététique, environnement, animaux, mode, développement personnel, santé et bien d’autres surprises. Grâce aux talentueux journalistes, cette matinale se présente comme une véritable parenthèse de détente pour accompagner vos petits-déjeuners.

« Le 1er septembre 2023 marquait le début de l’aventure TVMonaco. Nous célébrons aujourd’hui le premier anniversaire de la chaîne. Une année à vos côtés, riche en émotions, en découvertes, faite de belles rencontres », écrivent-ils sur leurs réseaux sociaux © TVMonaco

Entre nouveautés et visages familiers

Comme chaque rentrée, l’émission accueille de nouveaux chroniqueurs qui viendront apporter leur fraîcheur et leurs idées. Leur mission ? S’immiscer dans le quotidien des téléspectateurs et offrir des moments de convivialité, entre humour et découvertes. La promesse ? Une émission encore plus proche de ses spectateurs avec des rendez-vous inédits, des reportages sur le terrain et des invités surprenants.

Parmi les rubriques phares de cette saison, des chroniques thématiques sur la vie locale, des idées de sorties, des recettes gourmandes et même des jeux pour bien débuter la journée.

À votre rencontre, partout dans Monaco

La grande nouveauté de cette saison réside dans la mobilité de l’équipe. Fini le studio cloisonné ! Les chroniqueurs iront à la rencontre des Monégasques dans les lieux les plus variés : écoles, salles de concert, et lieux insolites. L’idée ? Partager le quotidien des habitants, découvrir de nouveaux talents et valoriser le patrimoine de la Principauté.

Un rendez-vous quotidien à ne pas manquer

Animée par Sébastien Serrano, cette émission matinale, diffusée du lundi au vendredi de 8h à 9h, s’affiche comme le rendez-vous incontournable pour bien commencer la journée.

Et pour ceux qui ne se lèvent pas avant 9h, pas de panique ! L’émission est rediffusée à 14h30 et à 1h30, permettant à chacun de retrouver ses moments préférés. Et pour les fans inconditionnels, un best-of de la semaine est diffusé chaque samedi à 8h00.

« Ça va l’faire ! » saison 2 s’annonce donc comme une émission plus dynamique que jamais, pleine de bonne humeur et de surprises. Entre café, jus d’orange et croissants, c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour commencer la journée du bon pied sur TVMonaco.

© TVMonaco

Les canaux de diffusion :

Sur tvmonaco.com

Monaco Telecom : 9

TNT Monaco / Côte d’Azur : 71

Freebox : 900

Orange : 400

Bouygues : 500

SFR : 511

My Canal : 124

