Qui est la tête de Prettylonghair, le meilleur salon pour les extensions de cheveux à Monaco et sur la Côte d’Azur ?

Passionnée de coiffure et de relooking capillaire, à seulement 30 ans Enen Zorgati, dirige Prettylonghair, le salon en vogue pour les extensions capillaires. Ses poses d’extensions font sensations, ses clientes viennent de toutes la France et de l’international pour son travail.

Une qualité de cheveux incroyable

Contrairement aux idées reçues certaines poses d’extension n’abîment en aucun les cheveux. Prettylonghair propose uniquement des poses d’extensions de cheveux à froid, sans chaleur et donc totalement inoffensives pour le cheveu. Le cheveu naturel respire et continue à pousser avec les extensions.

Son succès s’explique également par la qualité de son travail. Perfectionniste, Enen, a le don de choisir la qualité de cheveux et la couleur à l’identique de celles de ses clientes, ceux qui offre un résultat totalement naturel et des extensions indétectables.

Avant/après pose d’extensions

La qualité des extensions est primordiale, chez Prettylonghair ! Enen choisit de travailler avec uniquement de véritables cheveux fraichement coupés et jamais traiter chimiquement. Enen a parcouru plusieurs pays de l’est afin de trouver la meilleure qualité de cheveux, les cheveux sont épais, doux et brillant. Ses extensions se repose plusieurs fois et certaines des ses clientes les ont même gardés plus d’un an et demi.

Prettylonghair propose ses services à Monaco et à Cannes, en salon ou à domicile.

Vous pouvez prendre rendez-vous et retrouver l’ensemble de ses prestations directement sur Instagram or Planity