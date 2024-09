La langue monégasque a désormais sa propre police de caractères

C’est une première et elle est en libre accès en ligne !

Si Monaco avait déjà son drapeau, son hymne, ses spécialités culinaires et même sa danse traditionnelle, le pays a aussi maintenant sa police de caractère baptisée « Munegascu ».

Elle a été créée par le Comité national des traditions monégasques, en collaboration avec le Centre Scientifique de Monaco et avec les soutiens financiers de la Sogeda et l’assistance de la Maison numérique. Dans quel but ? Celui de permettre l’écriture numérique correcte en langue monégasque.

Alors qu’auparavant, il fallait utiliser des polices de caractères substitutives pour les accents toniques verticaux imaginés par Louis Notari en 1927, il est maintenant possible d’écrire la langue monégasque avec toutes ses singularités et de publier ces écrits au format digital.

L’outil est d’ores et déjà téléchargeable sur PC et MAC sur le site du Comité national des traditions monégasques. Une petite révolution pour un grand changement !