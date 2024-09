Le Prince Edward rend visite aux établissements britanniques de la Principauté

Il a visité plusieurs salles de classe et a participé à des ateliers.

L’International School of Monaco a reçu, ce mercredi 25 septembre, une visite princière : celle du Prince Edward venu remettre le Prix International du Duc d’Edimbourg à des élèves de l’établissement, après qu’ils aient interprété l’Hymne National du Royaume-Uni, God Save the King.

Publicité

Le frère du Roi Charles III s’est ensuite rendu à la British School of Monaco qui vient d’être accréditée pour le Duke of Edinburgh Award en cette rentrée. Le dévoilement d’une plaque commémorative a eu lieu à l’issue de cette visite.

Le Prince Albert II inaugure le Monaco Yacht Show, le plus grand salon nautique d’Europe

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

L’éducation était au centre du déplacement du Prince Edward puisqu’il incarne le Duke of Edinburgh Award, un programme international fondé en 1956 par son père et adopté dans 144 pays dans le monde. Celui-ci vise à encourager les jeunes à développer leurs compétences dans différents domaines comme l’art, les relations et le sport au travers d’activités éducatives.