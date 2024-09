L’Institut Audiovisuel célèbre le pouvoir du cinéma : une nouvelle saison qui interroge notre regard

A l’IAM, les grands classiques se mêlent au cinéma contemporain. L’occasion de se laisser surprendre sans jamais être déçu.

Méfiez-vous des apparences. L’Institut Audiovisuel de Monaco lance une nouvelle saison de cinéma sous le thème de « La Traversée des Apparences », un hommage à l’art du cinéma qui questionne les frontières entre le réel et le paraître.

À travers un programme riche, l’IAM invite les spectateurs à franchir les frontières du visible pour interroger la perception, l’image et « ce que le cinéaste veut nous dire de la nature humaine », nous explique Vincent Vatrican, directeur de l’IAM.

Les Mardis du Cinéma

Les Mardis du Cinéma est le rendez-vous hebdomadaire désormais fixé à 19 heures au lieu de 20 heures les années passées. Ils ouvrent cette saison avec une sélection de films divers qui interrogent le pouvoir des apparences et la manière dont le cinéma joue avec la réalité.

Parmi les œuvres choisies, on retrouve Blow-Up de Michelangelo Antonioni, un film culte où un photographe de mode découvre ce qui pourrait être la preuve d’un crime en arrière-plan de ses clichés. Ce classique des années 60 questionne la fiabilité de la perception et des images surtout.

Le programme inclut également Ninotchka d’Ernst Lubitsch, une comédie dramatique de 1939 mettant en scène Greta Garbo où l’apparence glaciale d’une commissaire soviétique est progressivement déconstruite par l’amour et la vie parisienne.

Autre film marquant intéressant, Les Bonnes Femmes de Claude Chabrol, un portrait cynique de jeunes vendeuses parisiennes à la recherche de l’amour et d’une vie meilleure, mais prises dans les apparences trompeuses de leur quotidien. Un film toujours d’actualité surtout à l’ère de Metoo selon Vincent Vatrican : « Il faut absolument redécouvrir ce film ! »

Le film iranien Close-Up d’Abbas Kiarostami est pour le directeur de l’institut, le film qui « résume le mieux la thématique ». Il propose une mise en abyme du cinéma lui-même en relatant l’histoire d’un homme se faisant passer pour un célèbre réalisateur. Ce film brouille les frontières entre documentaire et fiction, révélant les jeux complexes des apparences et du pouvoir des images. « Un film vertigineux sur le pouvoir du cinéma », conclut Vincent Vatrican.

Projections spéciales : les moments forts de la saison

En parallèle des Mardis du Cinéma, l’Institut Audiovisuel propose des Projections Spéciales en lien avec des institutions de la Principauté et d’ailleurs.

Une projection incontournable est Les Rendez-vous d’Anna de Chantal Akerman, en partenariat avec la Cinémathèque royale de Belgique. Ce film, réalisé par l’une des figures les plus importantes du cinéma moderne, a été restauré pour célébrer l’héritage d’Akerman.

Brendan et le secret de Kells est un film d’animation, qui raconte l’histoire d’un jeune moine irlandais chargé d’achever un manuscrit sacré au 9e siècle. Il sera présenté par Jean-Paul Commin, grand promoteur de l’animation, en présence du cinéaste.

La programmation des Projections Spéciales inclut également Max et Jérémie, un polar réalisé par Claire Devers, présenté dans le cadre du label « Monaco en film », qui met en avant chaque année des films ayant un lien direct avec la Principauté, que ce soit à travers le scénario ou les prises de vues. Le film, qui suit la rencontre entre un tueur à gages vétéran et un jeune aspirant se termine, en apothéose… à Monaco.

Enfin, les cinéphiles pourront assister à une « leçon de cinéma » donnée par Noémie Lvovsky, actrice et réalisatrice, en partenariat avec la Fondation Prince Pierre. Réalisatrice et actrice, Lvovsky partagera son regard sur le métier, ses choix artistiques, ses inspirations, et ses méthodes de travail.

