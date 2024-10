Art Collect célèbre la créativité avec sa nouvelle exposition éphémère 

Les œuvres d’une dizaine d’artistes prometteurs sont à découvrir du 30 octobre au 13 novembre 2024.

Amateurs d’art, collectionneurs et curieux sont invités à faire un tour au sein de l’Espace 22 pour la cinquième exposition éphémère d’Art Collect, baptisée ACT V et dirigée par le duo Christian & Loélia Lange.

Des artistes venus des quatre coins de la France et de Monaco seront à l’honneur pour apporter leur propre vision de l’art contemporain. Il y aura par exemple Alexandra Icart, Anval, Boris Rachkovskiy, Catherine Cayssials, Corinne Pirault, Elena Papernaya, Natasha Godet, Nouna, Olga Volga, Salette Viana, Christian & Loélia Lange ainsi que Thierry Mordant. Ce dernier est une figure incontournable dans le domaine de la philatélie, grâce à la cinquantaine de timbres qu’il a réalisé pour le Palais princier et les autres créées pour la France, la Nouvelle-Calédonie, São Tomé-et-Príncipe, et la Belgique.

Le vernissage aura lieu le 30 octobre 2024 à partir de 18h. L’exposition ACT V sera ensuite ouverte en accès libre de 11h à 18h, sauf le dimanche et le 1er novembre.

Depuis plusieurs années, Art Collect s’engage à soutenir et à promouvoir les talents émergents en leur offrant une plateforme pour présenter leur travail à un public international et cette nouvelle exposition en est la preuve !

