Ateliers « Espaces Parents » : Découvrez le programme qui accompagne les familles dans la petite enfance à Monaco

Le Service Petite Enfance & Familles de Monaco propose, depuis deux ans, une série d’ateliers au sein des « Espaces Parents ». Ces rencontres, animées par des professionnels de la petite enfance, offrent aux familles un cadre convivial et enrichissant pour échanger sur les défis du quotidien. Voici le programme des ateliers pour novembre et décembre 2024.

Les « espaces échanges » se déroulent tous les mardis et vendredis, et sont l’occasion parfaite pour les parents, qu’ils soient actuels ou futurs, de discuter avec des experts (psychologues, infirmières puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, psychomotriciens) et autres familles sur des thématiques liées aux besoins des jeunes enfants.

Réservées aux familles monégasques ou résidentes en Principauté, les rencontres ont lieu :

Mardis : 17h – 18h30

: 17h – 18h30 Vendredis : 12h30 – 14h

Thématiques mises à l’honneur

Voici quelques sujets captivants abordés lors des ateliers de novembre et décembre :

Devenir « papa-rent » pour les futurs et jeunes pères – Vendredi 08/11 : Un moment pour explorer le rôle du père dans la famille.

– Vendredi 08/11 : Un moment pour explorer le rôle du père dans la famille. Alimentation sélective – Mardi 12/11 : Avec l’aide d’une diététicienne, apprenez à ramener sérénité et plaisir à table.

– Mardi 12/11 : Avec l’aide d’une diététicienne, apprenez à ramener sérénité et plaisir à table. Le baby clash – Vendredi 22/11 : Comprendre comment gérer les tensions dans le couple après l’arrivée d’un enfant.

– Vendredi 22/11 : Comprendre comment gérer les tensions dans le couple après l’arrivée d’un enfant. Éduquer – Mardi 26/11 : Comment allier bienveillance et autorité dans l’éducation de votre enfant.

– Mardi 26/11 : Comment allier bienveillance et autorité dans l’éducation de votre enfant. La tétine – Mardi 03/12 : Un échange sur les bienfaits et inconvénients, et des conseils pour aider votre enfant à s’en séparer.

– Mardi 03/12 : Un échange sur les bienfaits et inconvénients, et des conseils pour aider votre enfant à s’en séparer. Préparer la crèche – Mardi 10/12 : Comment accompagner votre enfant dans cette transition importante.

– Mardi 10/12 : Comment accompagner votre enfant dans cette transition importante. L’allaitement maternel – Vendredi 20/12 : Échangez sur vos expériences et préoccupations avec des experts.

Ateliers pratiques pour parents et enfants

En plus des échanges, les familles peuvent participer à divers ateliers pratiques :

Ateliers « parents-enfants » : Mercredis de 9h30 à 11h, pour partager des moments ludiques et éducatifs.

: Mercredis de 9h30 à 11h, pour partager des moments ludiques et éducatifs. Ateliers de psychomotricité : Prévue les 28 novembre et 12 décembre de 14h30 à 16h30, ces sessions sont idéales pour favoriser le développement moteur des enfants.

: Prévue les 28 novembre et 12 décembre de 14h30 à 16h30, ces sessions sont idéales pour favoriser le développement moteur des enfants. Ateliers de portage en écharpe : Pour les familles inscrites dans les structures de petite enfance, ces ateliers se tiennent les mardis de 14h30 à 16h.

: Pour les familles inscrites dans les structures de petite enfance, ces ateliers se tiennent les mardis de 14h30 à 16h. Ateliers « massage parents-bébé » : Un moment de complicité à vivre les lundis de 9h30 à 11h.

Informations pratiques

Tous ces ateliers sont gratuits sur inscription préalable et se déroulent au Foyer Sainte Dévote, situé au 3 rue Philibert Florence 98000 Monaco. Pour vous inscrire ou obtenir plus d’informations, contactez le service au +377 93 15 61 85 ou par email à espacesparents@mairie.mc.

