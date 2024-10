La mairie de Monaco met en garde contre une fraude aux horodateurs en Principauté 

Presque la moitié des horodateurs monégasques ont été les cibles d’arnaqueurs.

Une nouvelle technique d’arnaque vient de voir le jour à Monaco : la fraude aux horodateurs de stationnement.

Dans un communiqué de presse diffusé vendredi dernier, la mairie de Monaco explique que des faux QR code ont été apposés sur les horodateurs. Une fois scannés, ces derniers renvoient vers un site internet, qui imite parfaitement celui d’une application permettant de régler son droit de stationner, alors qu’il s’agit en réalité de sites malveillants incitant les usagers à communiquer leurs coordonnées bancaires.

Cette escroquerie, déjà signalée dans les villes voisines, concerne 40 horodateurs sur les 86 installés sur le territoire monégasque.

Pour garantir la sécurité des transactions, la mairie de Monaco rappelle qu’il est possible de payer son stationnement via les applications PayByPhone et Monapass ou par pièces, Carte Bleue ou sans contact directement sur l’horodateur car aucun d’entre eux n’est doté d’un QR code.

La Commune annonce également qu’une « plainte sera déposée par la mairie de Monaco » et invite les usagers qui suspectent d’avoir été victimes de cette fraude à contacter la Direction de la Sureté Publique.