Une nouvelle ville de la Côte d’Azur labellisée « Plus beaux villages de France » 

C’est la 23e commune de la région à recevoir cette distinction.

Le 21 septembre dernier, trois nouvelles communes ont été labellisées « Plus beaux villages de France ». Parmi elles, Bormes-les-Mimosas dans le Var qui se distingue notamment par son authenticité. Ce qui a fait la différence ? « Le travail réalisé en matière de restauration des façades, d’aménagement des espaces publics ou encore de végétalisation » selon le site du label.

Situé entre la Méditerrannée, la Forêt du Dom et le massif des Maures, ce village médiéval offre de multiples paysages. On passe des plages de sables fin aux randonnées en forêt en seulement quelques minutes. Sans oublier les maisons aux teintes ocres et aux volets colorés, typiques de la Provence, qui lui donne une dose de charme en plus.

Sur la route du Mimosa

Si Bormes-les-Mimosas porte ce nom, ce n’est pas pour rien ! Cela vient des arbres jaunes qui fleurissent habituellement de janvier à mars et colorent les rues. Pour en apprendre plus sur les mimosas, direction la pépinière Cavatore comme l’indique l’office de tourisme. Ce jardin botanique qui compte près de 250 espèces de mimosa est le point de départ de la route du mimosa, le sentier de randonnée emblématique qui relie la ville à celle de Grasse.

Que faire à Bormes-les-Mimosas ?

Pour découvrir Bormes-les-Mimosas comme il se doit, le mieux est de se balader dans ses ruelles et sur ses nombreuses places. Que ce soit la place Saint-François, la place Gambetta ou encore la place Lou Poulid Cantoun, elles ont toutes quelque chose de particulier.

Autre arrêt incontournable : le château des seigneurs de Fos qui offre un panorama en hauteur sur toute la ville. La Chapelle Notre-Dame de Constance, située à 324 m d’altitude est également un endroit à ne pas manquer. Après avoir emprunté un ancien chemin de croix jalonné d’oratoires, l’effort sera récompensé par une vue à couper le souffle.