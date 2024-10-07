Ещё один город Лазурного берега получил знак «Самых красивых деревень Франции»

Вот уже 23-я коммуна региона удостоена этого знака.

21 сентября три новых коммуны получили знак «Самых красивых деревень Франции». Среди них – Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар – отличающаяся своей аутентичностью. Что отличает эту коммуну? Согласно информации на сайте этого знака отличия – «работы по реставрации фасадов, обустройство мест общественного пользования и озеленение».

Pеклама

Эта деревня, расположенная между Средиземным морем, лесом Дом и горным массивом Мор, открывает разнообразные пейзажи. От песчаных пляжей до лесных троп – всего несколько минут хода. Охровые дома с цветными ставнями – типичными для Прованса – добавляют шарма этому месту.

По Дороге Мимозы

Борм-ле-Мимоза не зря носит своё название! Оно связано с жёлтыми деревьями, которые обычно цветут с января по март и окрашивают улицы. Как указывает турбюро, чтобы больше узнать о мимозе, следует зайти в лесной питомник Каваторе. Ботанический сад, насчитывающий около 250 разновидностей мимозы, – отправная точка Дороги Мимозы, культовой туристической тропы, связывающей коммуну с городом Грасс.

Откройте для себя сокровища Дороги Мимозы

Чем заняться в Борм-ле-Мимоза?

Чтобы хорошенько ознакомиться с Борм-ле-Мимоза, лучше всего прогуляться по ее улочкам и многочисленным площадям. Каждая площадь имеет свои особенности – площадь Сен-Франсуа, площадь Гамбетта, площадь Лу Пулид Кантун и прочие.

Еще одно важное место – замок господ Фос, откуда открывается панорамный вид на весь город. Часовня Нотр-Дам де Констанс, стоит на высоте 324 метра и также является знаменательным местом. Пройдя по бывшему крестному пути, усеянному молельнями, вам откроется захватывающий дух пейзаж.