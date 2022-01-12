Дорога Мимозы дарит возможность полюбоваться цветением этих типичных для Средиземноморского побережья деревьев.

Её называют «желтым золотом Лазурного берега»! Мимоза цветёт с января по март, к величайшему удовольствию поклонников этих желтых ароматных цветов. Дорога Мимозы была задумана таким образом, чтобы проложить путь через местности, где мимоза находится на пике цветения. Протяженностью в 130 километров, эта дорога включает в себя восемь этапов…

Маршрут Дороги Мимозы

Название коммуны Борм-ле-Мимоза (Bormes-les-Mimosas) полностью себя оправдывает: именно отсюда начинается знаменитая Дорога Мимозы, которая дарит вам возможность полюбоваться 90 видами деревьев с желтыми цветами. Немного дальше, в районе массива Маврских гор (Maures), начинается второй этап маршрута, который доставит вас в Усадьбу Райоль (Domaine du Rayol). Мимоза занимает привилегированное положение в самом сердце 20 гектаров этого великолепного ботанического сада.

Затем, Дорога ведёт в Сент-Максим (Sainte-Maxime), где Госпожа Мимоза каждый год становится королевой праздника, а далее в Сен-Рафаэль (Saint-Raphaël) и к его февральскому карнавалу, посвященному мимозе. Мандельё-ла-Напуль (Mandelieu-la-Napoule), пятый этап Дороги, также чествует «желтое золото» во время ежегодных праздничных мероприятий. Там же вы откроете для себя самый большой естественный лес мимоз в Европе.

Зимой жизнь городка Таннерон (Tanneron) полностью посвящена мимозе: дегустация продуктов на основе цветка, экскурсии по достопримечательностям… Та же программа ожидает вас и в Пегомасе (Pégomas) с его знаменитым Садом Мимоз. Наше прекрасное путешествие завершается в Грассе (Grasse), мировой столице парфюмерии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антиб — «столица роз»? История цветочной империи «Мейян»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сестры Коста — наследницы парфюмерного дома Fragonard