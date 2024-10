Un’altra città della Costa Azzurra premiata con il marchio “I più bei villagi di Francia”

La città di Bromes-les-Mimosas © Gfmorin via wikipedia

È il 23° comune della regione a ricevere questo riconoscimento.

Il 21 settembre, tre nuovi comuni sono stati premiati con il marchio “I più bei villaggi di Francia”. Uno di questi è Bormes-les-Mimosas, nel Var, che si distingue per la sua autenticità. Cosa ha fatto la differenza? Secondo il sito web del marchio: “Il lavoro svolto per restaurare le facciate, valorizzare gli spazi pubblici e piantare la vegetazione”.

Situato tra il Mediterraneo, la Foresta del Dom e il Massiccio dei Maures, questo villaggio medievale offre un’ampia varietà di paesaggi: si va dalle spiagge sabbiose alle passeggiate nei boschi in pochi minuti. Senza dimenticare le case color ocra con le persiane colorate, tipiche della Provenza, che conferiscono al villaggio ancora più fascino.

Sulla Strada della Mimosa

Ma c’è un motivo per cui Bormes-les-Mimosas si chiama proprio così! Il nome deriva dagli alberi di mimosa, che con i loro fiori gialli, che di solito fioriscono da gennaio a marzo, colorano le strade. Per scoprire di più sulle mimose, visitate il vivaio del Cavatore, come indicato dall’ufficio del turismo. Questo giardino botanico, che vanta quasi 250 specie di mimose, è il punto di partenza della Strada della Mimosa, l’emblematico percorso escursionistico che collega la città a Grasse.

Alla scoperta delle meraviglie della Strada della Mimosa

Cosa fare a Bormes-les-Mimosas?

Il modo migliore per scoprire Bormes-les-Mimosas è passeggiare per le sue stradine e le numerose piazze. Place Saint-François, Place Gambetta e Place Lou Poulid Cantoun hanno tutte qualcosa di speciale.

Un’altra tappa obbligata è il castello dei Signori di Fos, con la sua vista panoramica su tutta la città. Da non perdere anche la Chapelle Notre-Dame de Constance, situata a 324 m di altitudine. Dopo aver percorso un’antica Via Crucis costellata di oratori, lo sforzo sarà ricompensato da una vista mozzafiato.