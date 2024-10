Patrick Blanc et Helga Piaget de l'association Passion Sea © AMP Monaco

Seuls les projets sélectionnés par le comité de Passion Sea seront exposés à l’Hôtel Métropole Monte Carlo.

Avis aux paysagistes ou concepteurs de jardins : l’association monégasque Passion Sea organise l’exposition Flowers4art® qui se tiendra du 28 novembre au 1er décembre 2024. Pour y participer gratuitement, les participants doivent envoyer leurs murs végétaux vivants, également appelés jardins verticaux ou colonnes vertes, en montrant leur conception d’une œuvre d’art végétale et florale inspirée des œuvres du célèbre peintre Vincent Van Gogh. Date limite d’envoi des propositions : 30 octobre.

Cette édition inaugurale, organisée sous le Haut Patronage du Prince Albert II et en présence de Patrick Blanc, biologiste, botaniste, chercheur au CNRS, et inventeur, en 1986, des murs végétalisés, a pour but de mettre en symbiose l’écologie avec l’art.

« Créer un environnement plus sain dans nos villes améliore la qualité de l’air. Sur notre planète, tout est connecté. Mettre en place des murs verts, dans les architectures urbaines et intérieures, ne se limite pas à la décoration, car ils offrent de nombreux avantages. Ces murs contribuent à abaisser la température extérieure et à lutter contre l’effet d’îlot de chaleur dans les villes » explique Helga Piaget, présidente de l’association monégasque Passion Sea.

Il y aura également des rencontres professionnelles, des tables rondes, des conférences, une exposition de différentes œuvres d’art peintes par des enfants du monde entier dans le respect de notre planète, réalisées sous la supervision de l’association Passion Sea ainsi qu’une vente aux enchères caritative (dirigée le 1er décembre par Wannenes Monaco) au programme.