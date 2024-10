Monaco et Ostende célèbrent 60 ans de liens forts

Du 6 au 8 octobre, une délégation de la Mairie de Monaco conduite par Camille Svara, 1ère Adjointe au Maire, s’est rendue à Ostende (Belgique) pour célébrer les six décennies de leur jumelage, acté le 26 janvier 1964. Cette visite, la première depuis 2008, a permis aux élus de découvrir l’évolution de cette ville belge emblématique.

Au programme, plusieurs visites officielles et une réception à l’Hôtel de Ville, où les représentants monégasques ont signé le livre d’or. Ce déplacement a fait suite à la visite de Silke Beirens et Maxime Donck, Échevins d’Ostende, à Monaco en janvier dernier. Ces rencontres ont renforcé les liens entre les deux villes et favorisé des collaborations concrètes.

La délégation de la Mairie présente en Belgique était composée de Camille Svara, 1ère Adjointe au Maire le représentant, Jacques Pastor, Karyn Ardisson Salopek, Adjoints au Maire et Nathalie Vaccarezza, Conseillère Communale.

Un jumelage bien spécial

Ostende, cette ville belge située en Région flamande, dans la province de Flandre-Occidentale. est le premier et le plus ancien jumelage de la Principauté. Les deux villes partagent non seulement une situation côtière, mais aussi un lien historique : l’épouse de Charles III, mère du Prince Albert Ier, était d’origine belge.

Ce jumelage, né après la Seconde Guerre mondiale, illustre la volonté de réconciliation et de coopération en Europe.

Des témoignages visibles à Monaco

Les marques de ce jumelage sont également visibles à Monaco, notamment avec l’avenue Ostende, qui relie le port Hercule à Monte-Carlo. Réputée pour son passage lors du Grand Prix de Formule 1, elle témoigne d’un lien vivant et vibrant entre les deux cités.

La célébration de ce 60e anniversaire a été un moment fort de l’amitié entre Monaco et Ostende, affirmant la volonté de renforcer encore les liens qui les unissent.

