Dolceacqua, Lucciana et Ostende : tout savoir sur ces villes avec lesquelles Monaco est jumelée

Camille Svara, Adjointe au Maire suppléante, a répondu à nos questions.

Ce sont trois communes qui, à première vue, n’ont pas grand-chose en commun. L’une se situe en Italie, l’autre en Corse et la dernière Belgique. Et pourtant, elles ont la même particularité d’être jumelées à la Principauté de Monaco. Mais pourquoi ces villes en particulier ? La Mairie nous répond.

À quoi sert un jumelage entre deux communes ?

C’est une rencontre entre deux lieux qui entendent développer des liens dans différents domaines. Historiquement, le principe du jumelage s’est beaucoup développé après la fin de la Seconde Guerre mondiale dans une Europe meurtrie qui avait la volonté à retisser des liens entre ses pays.

Ostende est le plus ancien jumelage avec Monaco, quelles sont les relations avec cette ville ?

Ostende constitue en effet le 1er jumelage pour Monaco et le plus lointain aussi en terme de kilomètres puisque cette ville se trouve en Belgique. Ostende et Monaco partageaient et partagent toujours un point commun : celui d’être une cité située au bord de la mer. Il ne faut pas non plus négliger un point historique : l’épouse du Prince Charles lll et mère du Prince Albert 1er était d’origine belge, elle n’était pas précisément originaire d’Ostende mais ce lien avec la Belgique a aussi nourri la volonté en 1964 de se jumeler avec une ville du plat pays. En 2008, le Prince Albert ll s’est d’ailleurs rendu à Ostende, une délégation de la Mairie de Monaco s’était aussi rendu sur place.

À Monaco, les témoignages de ce jumelage sont nombreux. L’avenue qui permet de rejoindre Monte-Carlo depuis le port Hercule a été nommée Ostende par rapport à cela. On peut d’ailleurs dire qu’avec le Grand Prix de Formule 1, elle est certainement l’une des avenues les plus vues sur les écrans !

Chaque année pour les commémorations du 11 novembre, une délégation de la Mairie de Monaco se rend devant le monument érigé en hommage au roi des Belges Albert 1er situé sur le boulevard de Belgique. Les relations entretenues sont également culturelles comme en témoignent les liens tissés entre l’Académie Rainier lll qui fait partie de la Mairie de Monaco et l’Académie de musique d’Ostende.

Pourquoi Lucciana a-t-elle été choisie ?

Lucciana est un jumelage qui nous lie à la France et plus précisément à la Corse que l’on peut même apercevoir depuis Monaco à l’aube certains jours. La jetée à l’entrée du Port Hercule se nomme Lucciana et chaque année une délégation venue de l’Ile de Beauté participe aux célébrations de la Sainte Dévote les 26 et 27 janvier à Monaco. Car si Sainte Dévote est la Sainte patronne de Monaco elle est aussi, ne l’oublions pas, la Sainte patronne de la Corse.

Il y a plus de 15 siècles, martyrisée, Dévote est déposée sur une barque en Corse qui ne prendra pas la direction de l’Afrique comme prévu mais, poussée par des vents contraires, celle de Monaco et plus précisément du vallon des Gaumates. Sainte Dévote est la patronne de la Famille Princière, du Diocèse et de la Principauté. En 2003, le Prince Rainier lll et le Prince Héréditaire Albert ont d’ailleurs effectué un pèlerinage à Lucciana et Mariana sur les traces de Sainte Dévote.

En 2009, le jumelage entre Monaco et Lucciana voit le jour et, fin 2022, le Musée Archéologique Prince Rainier lll a été inauguré par le Prince Albert ll en Corse. Enfin en novembre 2023, le Maire et plusieurs élus dont moi-même ont assisté à l’inauguration par le Souverain et la Princesse Stéphanie de l’exposition consacrée au pèlerinage du Prince Rainier lll à Lucciana.

Corse : Le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie, sur les pas du Prince Rainier III et de sainte Dévote

Le troisième ville à être jumelée à Monaco est Dolceacqua, pourquoi ?

Enfin 3e pays liée à Monaco par un jumelage : l’Italie et ce depuis le 3 novembre dernier avec le jumelage de Dolceacqua. De nombreux événements ont été proposés en amont et dans différents domaines : sportif, associatif, culturel ou encore culinaire. La Mairie de Monaco a d’ailleurs offert l’orgue qui se trouve désormais dans l’église située à l’entrée de Dolceacqua.

Pour cette ville, il faut remonter au Moyen Âge avec le mariage de Françoise Grimaldi et Luc Doria qui marque le rapprochement entre les deux seigneuries. Des liens demeurent au fil des siècles et en 2017 par exemple, la commune de Ligurie a prêté un retable de Louis Bréa consacré à Sainte Dévote et exposé au cœur de l’église Sainte Dévote, il s’agissait d’une œuvre commandée par Françoise Grimaldi en 1517. Tout au long de l’année 2023, des événements ont rythmé le calendrier des deux communes à l’image de cette marche symbolique en présence du Prince Albert ll ralliant Monaco à Dolceacqua. Le jumelage a été officialisé le 3 novembre en Mairie de Monaco le matin puis l’après-midi sur la place Mauro à Dolceacqua.

Les Sites Grimaldi #8 : quelle est cette histoire d’amour qui a rapproché Dolceacqua et Monaco ?

Quels ont été les projets et quels seront les futurs projets avec ces trois villes ?

Des projets liés à l’histoire, aux traditions, à la culture, à la musique ont été développés avec ces villes mais aussi d’ordre sportif comme l’équipe mixte pour le Riviera Electric Challenge avec des élues de Dolceacqua et Monaco. Il faut aussi noter l’organisation de soirées au Marché de la Condamine qui entendent mettre en avant ces liens à travers un aspect culinaire : la Corse et Dolceacqua ont déjà été à l’honneur et en 2024 pour les 60 ans du jumelage avec Ostende, une soirée belge sera proposée. Une délégation de Belgique participera cette année aux célébrations des 26 et 27 janvier de Sainte Dévote sans oublier des échanges entre les Académies de musique Rainier lll et d’Ostende.

Y a-t-il un prochain jumelage envisagé ?

À ce jour, pas d’autre jumelage de prévu.