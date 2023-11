Corse : Le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie, sur les pas du Prince Rainier III et de sainte Dévote

Le Souverain et la Princesse ont inauguré une exposition consacrée au Prince Bâtisseur et à la sainte Patronne de Monaco.

Le 23 novembre dernier, le Prince Albert II et sa sœur la Princesse Stéphanie étaient à Lucciana, en Haute-Corse, pour inaugurer une toute nouvelle exposition au Musée archéologique de Mariana-Rainier III de Monaco.

Une exposition intitulée « Rainier III de Monaco sur les pas de sainte Dévote. 9 juin 2003, une journée particulière à Lucciana », dans le cadre des commémorations du centenaire de la naissance du Prince Bâtisseur, qui effectuait à l’époque son dernier voyage, précisément sur l’Île de Beauté. Le Prince et la Princesse ont été accueillis par Michel Prosic, préfet de Haute-Corse, et José Galletti, maire de Lucciana.

Il y a vingt ans, donc, le Prince Rainier III s’était rendu en pèlerinage, à l’occasion de la Pentecôte, sur la terre de naissance de la Patronne de Monaco, à l’orée du 17e centenaire de son martyre. C’est donc en hommage à cette visite, mais aussi au Prince Rainier, que le Musée archéologique de Mariana a voulu proposer cette exposition, qui met en lumière la dévotion particulière du Prince Bâtisseur, dans la lignée de celle des Souverains monégasques depuis le XVIIe siècle.

Le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie ont inauguré l’exposition – © Frédéric Nebinger / Palais Princier

Documents d’archives, monnaies, timbres-poste et autres souvenirs de cette journée du 9 juin 2003, principalement issus des collections du Palais, ont été réunis autour d’un buste en bronze du Prince Rainier III et d’une série de photographies qui rendent compte des temps forts de ce pèlerinage. La scénographie s’inspire du périple en barque de la sainte, depuis la Corse jusqu’à Monaco.

De nombreux documents ont été réunis pour cette exposition – © Frédéric Nebinger / Palais Princier

A noter d’ailleurs que le Musée se situe juste à côté de la Cathédrale de la Canonica, où l’on peut voir une sainte Dévote offerte par le Prince Rainier III en 2003.

La Cathédrale de la Canonica rend aussi hommage à sainte Dévote – © Frédéric Nebinger / Palais Princier

« Ce qui est important, c’est que [mon père] ait pu faire ce pèlerinage et qu’il ait pu montrer son attachement non seulement, bien sûr, à sainte Dévote, mais aussi à cette amitié avec la Corse et avec cette région », a déclaré le Prince Albert II au micro de Monaco Info. « Toutes les commémorations du Prince Rainier III sont importantes, et c’était important de venir ici aussi, parce que lui-même avait voulu ce musée, et être ici. Il a toujours, toujours œuvré pour l’amitié entre la France et Monaco, c’était donc normal d’être là et ça me fait énormément plaisir », a ajouté la Princesse Stéphanie.

Cette exposition restera en place jusqu’au 22 septembre.