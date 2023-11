Corsica: il Principe Alberto II e la Principessa Stéphanie sulle orme del Principe Ranieri III e di Santa Devota

Il Sovrano e la Principessa hanno inaugurato una mostra dedicata al Principe Costruttore e alla Santa Patrona di Monaco.

Il 23 novembre, il Principe Alberto II e sua sorella, la Principessa Stéphanie, si sono recati a Lucciana, in Corsica, per inaugurare una nuova mostra al Museo Archeologico Mariana-Rainier III di Monaco.

La mostra si intitola “Rainier III de Monaco sur les pas de sainte Dévote. 9 juin 2003, une journée particulière à Lucciana” (Ranieri III di Monaco sulle orme di Santa Devota. 9 giugno 2003, un giorno speciale a Lucciana) e rientra nelle celebrazioni del centenario della nascita del Principe Costruttore, che all’epoca stava affrontando il suo ultimo viaggio, proprio in Corsica. Il Principe e la Principessa sono stati accolti da Michel Prosic, Prefetto dell’Alta Corsica, e da José Galletti, Sindaco di Lucciana.

Vent’anni fa, durante la Pentecoste, il Principe Ranieri III si recò in pellegrinaggio nel luogo di nascita della Santa Patrona di Monaco, alla vigilia del 17° centenario del suo martirio. È quindi in omaggio a questa visita, ma anche al Principe Ranieri stesso, che il Museo Archeologico di Mariana ha deciso di organizzare questa mostra. L’esposizione mette in luce la particolare devozione del Principe costruttore, in linea con quella dei Sovrani monegaschi dal XVII secolo in poi.

Il Principe Alberto II e la Principessa Stéphanie hanno inaugurato la mostra – © Frédéric Nebinger / Palazzo del Principe

Documenti d’archivio, monete, francobolli e altri cimeli della giornata del 9 giugno 2003, provenienti principalmente dalle collezioni del Palazzo, sono esposti attorno a un busto in bronzo del Principe Ranieri III e insieme a una serie di fotografie che ritraggono i momenti salienti del pellegrinaggio. La scelta scenografica trae ispirazione dal viaggio in barca affrontato dalla Santa dalla Corsica ha al Principato di Monaco.

Per questa mostra sono stati riuniti numerosi documenti – © Frédéric Nebinger / Palazzo del Principe

Il Museo si trova proprio accanto alla Cattedrale di Lucciana, dove si può ammirare una Santa Devota donata dal Principe Ranieri III nel 2003.

Anche la Cattedrale di Lucciana rende omaggio a Santa Devota – © Frédéric Nebinger / Palazzo del Principe

“Quello che conta è che [mio padre] abbia potuto fare questo pellegrinaggio e che abbia potuto dimostrare il suo legame non solo, ovviamente, a Santa Devota, ma anche a questa amicizia con la Corsica e con questa regione”, ha dichiarato il Principe Alberto II a Monaco Info. “Tutte le commemorazioni del Principe Ranieri III sono importanti, ed è stato altrettanto importante venire qui, perché lui stesso avrebbe voluto questo museo e avrebbe voluto essere qui. Si è sempre prodigato per coltivare l’amicizia tra la Corsica e il Principato di Monaco, quindi è stato del tutto naturale esserci e ne sono felice”, ha aggiunto la Principessa Stéphanie.

L’esposizione sarà visibitabile fino al 22 settembre.