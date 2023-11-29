Корсика: Князь Альбер II и принцесса Стефания – по следам Князя Ренье III и Святой Девоты

Князь и принцесса торжественно открыли выставку, посвященную Князю-строителю и Святой покровительнице Монако.

23 ноября Князь Альбер II и принцесса Стефания побывали в г. Луччана на Корсике, где торжественно открыли новую выставку в Археологическом музее Мариана — Ренье III монакский.

Экспозиция называется «Ренье III монакский – по следам Святой Девоты. 9 июня 2003 – особый день в Луччана», в рамках празднования столетия со дня рождения Князя-строителя, который тогда приехал на «Остров Красоты» в свое последнее путешествие. Князя и принцессу принимали Мишель Прозик, префект департамента От-Корс, и Жозе Галетти, мэр Луччана.

Двадцать лет назад, в праздник Пятидесятницы, Князь Ренье III приехал паломником на родину покровительницы Монако в канун 17-го столетия ее мученичества. В честь этого приезда и самого Князя Ренье Археологический музей Мариана представил экспозицию, подчеркивающую особую преданность Князя-строителя, как и всех монакских монархов с XVII-го века.

Князь Альбер II и принцесса Стефания торжественно открыли выставку – © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец

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Архивные документы, монеты, почтовые марки и прочие воспоминания о 9 июня 2003 года – в основном из дворцовых коллекций – собраны вокруг бронзового бюста Князя Ренье III и серии фотографий о памятных моментах этого паломничества. Оформление выставки навеяно морским путешествием святой на лодке с Корсики в Монако.

На выставке представлены многочисленные документы – © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец

Следует заметить, что музей стоит в непосредственной близости от собора Святой Марии Успения, где можно увидеть статую Святой Девоты, подаренную Князем Ренье III в 2003 году.

Собор Святой Марии Успения также воздает дань уважения Святой Девоте – © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец

«Важно, что мой отец совершил это паломничество и показал свою преданность не только Святой Девоте, но и дружбе с Корсикой и всем регионом», заявил Князь Альбер II в эфире Monaco Info. «Все празднества юбилея Князя Ренье III имеют значение, поэтому нам важно было приехать сюда, ведь он сам задумал этот музей. Он всегда стремился к дружбе между Монако и Корсикой, поэтому мы здесь, и мне это доставляет огромное удовольствие», добавила принцесса Стефания.

Экспозиция будет открыта до 22 сентября.