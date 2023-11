Monaco a officialisé son jumelage avec la commune de Dolceacqua

En présence du Prince Albert II, la signature a été apposée ce vendredi matin à la Mairie de Monaco.

C’est désormais officiel, les liens entre Monaco et Dolceacqua sont scellés par le biais de ce jumelage, eux qui étaient nés au Moyen-Âge avec le mariage de Françoise Grimaldi et de Luc Doria. En présence du Souverain, de Georges Marsan, Maire de Monaco, de Fulvio Gazzola, Maire de Dolceacqua, des membres du Conseil Communal de la Mairie de Monaco et des élus de la commune ligurienne, les deux maires ont signé le Serment de Jumelage.

Le serment de jumelage signé par les maires de Monaco et Dolceacqua. © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Devant les nombreux invités ainsi les Maires des villes de Lucciana – José Galletti et d’Ostende – Bart Tommelein, toutes deux jumelées avec Monaco, chacun a prononcé quelques mots, après avoir écouté les hymnes italien puis monégasque.

Rappelant les liens historiques entre les deux commune, Georges Marsan a rappelé qu’« un jumelage ne doit cependant pas se réduire à la seule célébration des événements du passé : il s’inscrit pleinement dans le présent et trouve sa justification dans l’avenir commun que nous parviendrons à bâtir à partir d’aujourd’hui. » À son tour, le maire de la commune italienne a évoqué l’avenir avec Monaco : « Il nous appartient à tous de concrétiser ces aspirations et d’entretenir la flamme de cette relation. Le succès à venir de ce jumelage ne fait aucun doute dans mon esprit et, j’en suis sûr, chacun s’attachera à le faire prospérer. L’imagination, la bonne volonté partagée et la confiance mutuelle nous permettront de concevoir de nombreux projets et de pleinement les réaliser. C’est le vœu que je forme aujourd’hui devant vous. »

Le Prince Albert II entouré de Georges Marsan, l’Ambassadeur d’Italie Giulio Alaimo et Fulvio Gazzola. © EdWright Images / Mairie de Monaco

En fin de cérémonie, Georges Marsan a remis un tableau à Fulvio Gazzola, symbole de l’officialisation de ce jumelage : une photographie créée spécialement pour l’occasion par le photographe Julien Spiewak, imprimée en deux exemplaires seulement, représentant les avant-bras des deux Maires autour du logo du jumelage Monaco – Dolceacqua.

De belles festivités à Dolceacqua, pour fêter le jumelage avec Monaco

La matinée s’est conclue par la signature du Livre d’Or par le Albert II en présence des deux maires et de l’Ambassadeur d’Italie, Giulio Alaimo. Le jumelage s’est poursuivi d’ailleurs chez nos voisins italiens ce vendredi après-midi. La cérémonie italienne de la signature a lieu sur la Piazza Mauro.