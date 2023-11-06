Монако официально оформило свое побратимство с коммуной Дольчеаккуа

В эту пятницу мэры городов-побратимов – Жорж Марсан и Фульвио Гаццола – обменялись братскими рукопожатиями в мэрии Монако. © EdWright Images / Мэрия Монако

Подписание документов состоялось в эту пятницу утром в мэрии Монако в присутствии Князя Альбера II. Затем делегации отправились в княжеский дворец для продолжения церемонии в присутствии Княгини Шарлен.

Зародившиеся еще в Средневековье связи между Франсуазой Гримальди и Люком Дориа сегодня преобразовались в официальное побратимство Монако и Дольчеаккуа. В присутствии Князя Альбера II, Жоржа Марсана, мэра Монако, Фульвио Гаццола, мэра Дольчеаккуа, членов муниципального совета мэрии Монако и депутатов лигурийской коммуны мэры торжественно подписали Клятву побратимства.

Клятва побратимства, подписанная мэрами Монако и Дольчеаккуа. © Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)

Дольчеаккуа стал третьим городом-побратимом с Монако. Перед многочисленными гостями и мэрами городов Остенде, Бартом Томмелейном, и Луччана, Жозе Галетти, побратимами с Княжеством, соответственно в 1958 и 2009 годах, после исполнения итальянского и монакского гимнов Жорж Марсан и Фульвио Гаццола выступили с короткими речами.

Напомнив об исторических связях между двумя коммунами, мэр Монако отметил, что «побратимство не сводится к одним празднованиям минувших событий: оно полностью вписывается в сегодняшний день и находит свое обоснование в общем будущем, которое мы отныне будем строить». В свою очередь мэр итальянской коммуны отметил общее будущее с Княжеством: «Нам всем предстоит воплотить в жизнь наши чаяния и поддерживать теплоту этих отношений. Я искренне уверен в успехе этого побратимства и убежден, что каждый из нас будет способствовать его процветанию. Воображение, общая добрая воля и взаимное доверие позволят нам

Князь Альбер II, Жорж Марсан, посол Италии Джулио Алаимо и Фульвио Гаццола. © EdWright Images / Мэрия Монако

В конце торжественной церемонии Жорж Марсан вручил Фульвио Гаццола картину – символ официального побратимства: фотографию, специально снятую по этому случаю фотографом Жюльеном Спивак и отпечатанную всего в двух экземплярах, на которой запечатлено рукопожатие двух мэров вкруг логотипа побратимства Монако с Дольчеаккуа.

Празднества в Дольчеаккуа по случаю побратимства с Монако

Князь Альбер II и его 65 гостей затем отправились в княжеский дворец, где официальные документы клятвы побратимства были переданы Княгине Шарлен и Князю Альберу II. По этому случаю княжеская чета погасила новую монакскую почтовую марку.

Церемония продолжилась в княжеском дворце Княгиня Шарлен получила официальные документы побратимства, после чего княжеская чета погасила новую монакскую почтовую марку. © Княжеский дворец

Во второй половине дня Князь отправился в лигурийскую коммуну на вторую церемонию подписания побратимства. Население коммуны собралось на площади Храма, чтобы принять участие в празднествах в присутствии монакской и итальянской делегаций.

На этом большом собрании в Дольчеаккуа, в присутствии Альбера II, мэры повторно подписали документы побратимства. © Мэрия Монако

Перед подписанием клятвы побратимства в честь монакского мэра и его коммунального совета был дан концерт органной музыки в исполнении Оливье Верне, преподавателя Академии Ренье III. Орган монакского учреждения был подарен мэрией Монако итальянской коммуне. «Он нашел себе здесь потрясающее место», засвидетельствовал органист в эфире Monaco Info.

Затем церемония переместилась в мэрию Дольчеаккуа, где был посажен черенок столетнего оливкового дерева из парка Принцессы Антуанетты, подарок Монако. После этого дети начальной школы Дольчеаккуа, в свою очередь, подарили коммуне Монако саженец оливкового дерева.

Концерты, фейерверки, представления… Полная программа праздника Князя

Эти символические празднования продолжились и закончились на Piazza Mauro. Здесь, на глазах Князя Альбера II, была воскрешена вся история дружбы двух коммун. «Мне кажется вполне закономерным, что наш третий город-побратим – итальянский (…) Эта прекрасная история заслужила такого признания и стала залогом будущих обменов, которые будут благотворными и для Монако, и для Дольчеаккуа», заключил Князь в эфире Monaco Info.