Дольчеаккуа, Луччана и Остенде: все о городах-побратимах с Монако

На наши вопросы отвечает Камий Свара, заместитель мэра.

На первый взгляд эти три коммуны мало что связывает. Одна находится в Италии, другая – на Корсике, третья – в Бельгии. Однако все три – побратимы с Княжеством Монако. Почему же именно эти города? Ответы мэрии.

Зачем коммуны братаются?

Это – встреча двух городов, желающих развивать связи в разных областях. С исторической точки зрения принцип «породнения» городов стремительно развивался после окончания Второй мировой войны в изможденной Европе, страны которой хотели завязать между собой братские узы.

Остенде – самый первый город-побратим с Монако. Как складываются отношения с этим городом?

Остенде – действительно первый город-побратим с Монако. Он – самый дальний с географической точки зрения, потому что находится в Бельгии. Остенде и Монако имели и имеют одну общую черту: оба города стоят на берегу моря. Но есть между ними и исторические узы: супруга Князя Шарля III и мать Князя Альбера I были бельгийского происхождения. Они были не из Остенде, но эта связь с Бельгией привела к тому, что в 1964 году Монако изъявило желание породниться с этой равнинной страной. Кстати, в 2008 году Князь Альбер II ездил в Остенде вместе с делегацией мэрии Монако.

В Монако много свидетельств этого породнения. Например, проспект, соединяющий Монте-Карло с портом Эркюль, носит имя Остенде. Можно с уверенностью сказать, что благодаря Формуле-1 этот проспект наиболее часто появляется на экранах телевизоров.

Каждый год 11 ноября делегация мэрии Монако приходит к памятнику королю Бельгии Альберу I на бульвар де Бельжик. Развиваются и культурные связи, как о том свидетельствуют тесные отношения между Академией Ренье III при мэрии Монако и Музыкальной академией Остенде.

Почему был выбран город Луччана?

Братство с Луччана связывает нас с Францией, а точнее с Корсикой, которую в ясное утро иногда можно увидеть из Монако на горизонте. Дамба на входе в порт Эркюль носит имя Луччана. Каждый год корсиканская делегация участвует в праздновании в Монако дня Святой Девоты 26 и 27 января. Святая Девота – покровительница Монако, но не надо забывать, что она также и покровительница Корсики.

Более 15 веков назад измученную Девоту отправили на лодке с Корсики в Африку, но встречный ветер неожиданно отогнал ее лодку в Монако, точнее в лощину Гомат. Святая Девота – покровительница княжеской семьи, епархии и Княжества. В 2003 году Князь Ренье III и наследный принц Альбер совершили паломничество в Луччана и Мариана по следам Святой Девоты.

В 2009 году Монако породнилось с Луччана, а в конце 2022 года Князь Альбер II открыл на Корсике Археологический музей имени Князя Ренье III. Наконец, в ноябре 2023 года мэрия и несколько депутатов, включая меня, присутствовали на торжественном открытии Князем Альбером II и принцессой Стефанией выставки, посвященной паломничеству Князя Ренье III в Луччана.

Корсика: Князь Альбер II и принцесса Стефания – по следам Князя Ренье III и Святой Девоты

Третий город-побратим с Монако – Дольчеаккуа. Чем объясняется этот выбор?

Благодаря породнению с Дольчеаккуа 3 ноября прошлого года, Италия стала третьей страной-побратимом с Монако. Было намечено много мероприятий в разных областях: в спортивной, общественной, культурной жизни и даже в кулинарии. Мэрия Монако подарила братскому городу орган, который теперь стоит в церкви на въезде в Дольчеаккуа.

В Средневековье брак Франсуазы Гримальди с Люком Дориа отметил сближение двух владений. Эти узы сохранились на долгие века, и в 2017 году, например, коммуна Лигурии предоставила нам заалтарную картину Луи Бреа, посвященную Святой Девоте, которая выставлялась в самом центре храма Святой Девоты. Это произведение было заказано Франсуазой Гримальди в 1517 году. В течение всего 2023 года коммуны провели много совместных мероприятий, например, символическое шествие из Монако в Дольчеаккуа в присутствии Князя Альбера II. Побратание было официально оформлено в мэрии Монако 3 ноября утром, а затем, во второй половине дня, на площади Мауро в Дольчеаккуа.

Исторические места династии Гримальди № 8: история любви, сблизившая Дольчеаккуа с Монако

Какие проекты проведены с этими тремя городами и что нас ждет впереди?

С этими тремя городами были проведены проекты в области истории, традиций, культуры и музыки, а также в области спорта: смешанная команда депутатов из Дольчеаккуа и Монако участвовала в Riviera Electric Challenge. Также следует отметить организацию вечеров на рынке Кондамин, посвященных кулинарному искусству. Корсика и Дольчеаккуа уже участвовали в этих вечерах, а в 2024 году будет проведен бельгийский вечер в честь 60-летия братания с Остенде. В этом году бельгийская делегация примет участие в праздновании дня Святой Девоты, 26 и 27 января. Продолжаются обмены между музыкальными академиями Ренье III и Остенде.

Есть ли в планах новые братания?

На сегодняшний день новых братаний не предвидится.