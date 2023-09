Riviera Electric Challenge : Raphaël Carossi et Marie-Pierre Fassio triomphent au volant d’une Peugeot e-208

Le 9e Riviera Electric Challenge s’est tenu les 13 et 14 septembre sur les routes des Alpes-Maritimes, d’Italie et de la Principauté de Monaco.

Engagé par la Mission pour la Transition Énergétique, l’équipage monégasque a surclassé la concurrence à bord d’une Peugeot e-208.

Raphaël Carossi et Marie-Pierre Fassio ont devancé Valérie Forest-Dodelin et Emmanuelle Delorme (Mairie de Cagnes-sur-Mer) sur Renault Zoé et Fabrizio Zappettini et Remo Moraglia (Commune di Bajardo) à bord d’une Jeep Avenger.

Une compétition qui a réuni pas moins de 26 voitures pour 48 heures d’émotions fortes à travers un parcours de 405 km.

La remise des prix a eu lieu sur la Place du Palais Princier en présence du Prince Albert II de Monaco, ainsi que de nombreuses personnalités monégasques, françaises et italiennes.

Le palmarès :

La Coupe du Prince : Raphaël Carossi et Marie-Pierre Fassio (Mission pour la Transition Énergétique) au volant d’une Peugeot e-208

Le Prix des épreuves de consommation France : Domitille Couget et Geneviève Ceragioli (AVEM) à bord d’un Kia Niro EV

Le Prix des épreuves de régularité Italie revient à Yann Spano et Alexandre Prunier (SMEG) sur une Tesla Model 3.

La Coupe des collectivités locales (ex-aequo) : Valérie Forest-Dodelin et Emmanuelle Delorme (Mairie de Cagnes-sur-Mer) sur une Renault Zoé et Fabrizio Zappettini et Remo Moraglia (Commune di Bajardo) à bord d’une Jeep Avenger.

La Coupe des Dames: Valérie Forest-Dodelin et Emmanuelle Delorme (Mairie de Cagnes-sur-Mer) sur une Renault Zoé

La Coupe des entreprises : Alann Froli, Julien Bertaux et Adrien Raseta (Caradisiac) engagés sur un Kia Niro EV.

Prix Spécial de la Solidarité : Maxime Calka et Luana Zaccaron pour l’assistance apportée à une voiture concurrente légèrement accidentée.