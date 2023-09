Horaires, parcours, équipages… Tout savoir avant la 9e édition du Riviera Electric Challenge

Le top départ de l’édition 2023 de la course 100% électrique sera donné le 13 septembre prochain.

Rendez-vous incontournable depuis bientôt dix ans, le Riviera Electric Challenge fait son retour cette année pour une neuvième édition qui s’annonce passionnante.

Avec pas moins de 30 équipages au départ depuis Cagnes-sur-Mer pour rallier Monaco en passant par Dolceacqua sur près de 405 km sur deux jours, la course « zéro émission » promet une nouvelle fois d’être rythmée avec des spéciales mythiques à travers l’arrière-pays.

Jacques Pastor, une vie à toute allure

Co-organisateur et ville de départ du Riviera Electric Challenge, Cagnes-sur-Mer accueillera l’ensemble des concurrents le 13 septembre pour un premier départ depuis l’Hôtel Indigo à 8h30, tandis que Dolceacqua, ville bientôt jumelée avec Monaco, recevra l’ensemble des concurrents l’après-midi à partir de 16h00.

Le lendemain, c’est en Principauté, sur la place du Palais Princier que l’arrivée sera effectuée, à 17h00, avec la remise des trophées en présence du Prince Albert II. Huit prix seront remis, dont le plus emblématique, la Coupe du Prince, remportée l’année dernière par Jacques Pastor et Fulvio Gazzola sur une Kia Niro EV.

Une course 100% électrique pour sensibiliser à la transition écologique

Organisée par l’Automobile Club Ponente Ligure et la Mairie de Monaco, l’épreuve aura une fois encore l’objectif de sensibiliser à la transition écologique à travers le marché automobile. Depuis plus de vingt ans, la Principauté de Monaco est pionnière en matière de subvention pour les véhicules électriques et hybrides.

Aujourd’hui, Monaco possède la plus forte densité de points de charge pour véhicules électriques, avec près de 1 043 prises disponibles en parking et 364 bornes en parking ou en voirie de puissance entre 7Kw et 150Kw.

Aide à l’achat des véhicules électriques et hybrides : quelles sont les nouvelles conditions ?

« Evénement sportif et convivial, le Riviera Electric Challenge représente un moyen de fédérer les entreprises et les collectivités pour promouvoir les véhicules propres et la mise en place d’une mobilité douce, a tenu à rappeler Georges Marsan, maire de Monaco, dans un communiqué.

Le remplacement progressif de la flotte de notre institution communale depuis plusieurs années par des véhicules hybrides ou électriques et l’installation de bornes de recharges dans la Cour d’Honneur de la Mairie témoignent de notre attachement à ce mouvement ainsi qu’aux aux valeurs qu’il représente. »