Le week-end dernier s’est tenu sur les routes des Alpes-Maritimes, d’Italie et de la Principauté de Monaco la 8e édition de la Riviera Electric Challenge.

Quarante-et-une voitures, dont dix marques représentées, ont parcouru les 250 km d’épreuve, les 14 et 15 septembre dernier. Au départ de Cagnes-sur-Mer, Kia EV6, Audi Q4 etron et autres Cupra Born ont arpenté les routes de l’arrière-pays, jusqu’en Italie et la ville de Dolceaqua, avant une arrivée dimanche sur la Place du Palais Princier.

L’occasion pour le Prince Albert II, en présence du maire de Cagnes-sur-Mer, Louis Nègre, de remettre la coupe aux vainqueurs. À bord d’une Kia Niro EV, Jacques Pastor et Fulvio Gazzola ont surclassé la concurrence.

L’essor de l’électrique se confirme

Ils ont devancé Raphaël Carossi et Marie-Pierre Fassio (Mission Transition Energétique) sur une Peugeot e-208 et Xavier Domenech-Cabaud et Guillaume Coupez (Kia France) sur une Kia Nico EV de dernière génération.

La coupe des Dames a quant à elle été remportée par Karine Salopek-Ardisson et Mélanie Flachaire, au volant d’une Renault ZOE (mairie de Monaco). Ce rallye de plus en plus populaire a une nouvelle fois démontré que l’électromobilité poursuivait sa progression, avec des modèles de plus en plus variés en termes de design et de technologie et des constructeurs de plus en plus représentés.

