Du 14 au 15 septembre 2022 se tiendra la huitième édition du Riviera Electric Challenge « Cagnes For EVER ». Cette épreuve a pour objectif de réaliser un parcours au volant d’un véhicule électrique, en utilisant le moins d’énergie possible.

La Riviera Electric Challenge est bientôt de retour. Co-organisée par l’Automobile Club de Nice et l’AC Ponente Ligure, ainsi que la Mairie de Monaco, cette huitième édition partira de Cagnes-sur-Mer, pour une arrivée à Monaco.

Avec pas moins de cinquante voitures au départ et trois pays traversés pendant le parcours (France, Italie, Monaco), la course lancée pour la première fois en 2015 promet une nouvelle fois un beau spectacle.

Une arrivée sur la place du Palais Princier

Après six arrivées célébrées dans le cadre d’EVER Monaco, sur le parvis du Grimaldi Forum et au Musée Océanographique de Monaco l’année dernière, l’édition 2022 verra cette fois son arrivée célébrer sur la place du Palais Princier, où seront exposées les voitures des participants.

©Riviera Electric Challenge

Alors que les véhicules neufs à moteur thermique ne seront plus vendus en Europe à partir de 2035, les constructeurs ont entamé leur conversion au véhicule électrique. Une industrie nouvelle, d’où sont issus les véhicules des cinquante participants du Riviera Electric Challenge, un rallye de régularité totalement neutre en carbone.

La Principauté, pionnière dans les aides à l’achat de véhicules électriques

Pour rappel, à Monaco, des aides à l’achat pour les véhicules électriques ont été mises en place dès 1994. Aujourd’hui, les véhicules électriques représenteraient 12% du parc immatriculé.

Au départ de Cagnes-sur-Mer le mercredi 14 septembre au matin, la course fera escale par la ville italienne de Dolceacqua, avant de rejoindre Monaco le lendemain pour une arrivée prévue à 18h. Au total, 240 kilomètres seront parcourus, avec un passage par le mythique Col de Turini, emprunté par les concurrents du Rallye Monte-Carlo.

Les inscriptions sont encore ouvertes. Pour plus d’informations, rendez-vous ici.